Rostock: Dieser Mann gibt ab jetzt auch offiziell den Takt an der Musikhochschule an

Nun ist es offiziell: Am 1. September hatte Reinhard Schäfertöns bereits seinen Dienst als Rektor an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) angetreten. Im Rahmen des Kammermusikfestes „Happy Birthday Mr. Beethoven“ wurde ihm am Montag sein Amt nun auch offiziell übergeben. Über seine Pläne, die neuen Herausforderungen und das Lernen unter Pandemiebedingungen sprach der 54-Jährige vorab mit der OSTSEE ZEITUNG.

Am 27. Januar sind Sie vom Konzil der HMT mehrheitlich gewählt worden und haben sich unter insgesamt 16 Bewerbern durchgesetzt. Hätten Sie damit gerechnet?

Dass man mir so schnell so viel Vertrauen entgegenbringen würde, hat mich positiv überrascht. Ich habe mich hier beworben, weil ich die Hochschule wahnsinnig gern habe und dachte, sonst ist der Zug abgefahren, hier tätig zu werden. Aber ich war nicht sicher, ob es klappt. Daher bin ich sehr dankbar über die Entscheidung und freue mich, dass alles so gut passt.

Sie haben am 1. September Ihren Dienst an der HMT angetreten. Wie waren die ersten Erfahrungen an der Hochschule?

Es ist natürlich eine besondere Zeit mit Corona, die zahlreiche Maßnahmen mit sich bringt und zugleich ein Wechselbad der Gefühle ist. Aber ich habe die Hochschule und ihre Mitarbeiter als offen, freundlich, verantwortungsbewusst und sehr leistungsfähig erlebt – gerade, was die Organisation von Konzert-Formaten unter Corona-Bedingungen angeht. Natürlich gibt es auch mal jemanden, der unzufrieden ist. Aber die Grundstimmung ist ein gegenseitiges Wohlwollen, kein Misstrauen. Das empfinde ich als sehr positiv.

Was sind zurzeit die größten Herausforderungen an der HMT?

Die größte Herausforderung ist momentan, dass viele Kollegen aus sogenannten „Hotspots“ Schwierigkeiten haben, nach MV einzureisen. Dürfen Kollegen aus bestimmten Gebieten einreisen? Dürfen Kollegen einreisen, die einen Zweitwohnsitz hier haben? Müssen sie sich testen lassen? Müssen sie in Quarantäne? Diese Fragen beschäftigen uns zurzeit pausenlos. Von unseren rund 160 Lehrbeauftragten und 40 Festangestellten sind mehr als ein Drittel davon betroffen. Das ist eine große Anspannung – auch für die Studierenden.

Am 5. Oktober war Semesterstart an der HMT. Wie wird das Studium zurzeit unter Corona-Bedingungen umgesetzt?

Es ist ein Hybrid-Semester. Wir haben A-, und B-Wochen. Das heißt, der Unterricht in den künstlerischen Fächern findet abwechselnd online und vor Ort statt. Den theoretischen und wissenschaftlichen Unterricht haben wir so weit wie möglich in den Online-Bereich verlegt, damit die Räume für den künstlerischen Unterricht frei bleiben. Um die Abstände beim Gesangsunterricht einzuhalten, müssen wir größere Räume nutzen. Dadurch sind wir zurzeit allein durch die Proben voll ausgelastet. Trotzdem ist der Online-Unterricht nur eine Notlösung und keine echte Alternative. Eine Ausnahme bilden die Schauspielstudierenden, die flächendeckend getestet werden und so relativ normal zusammen proben können.

Könnte man die Musiker nicht auch testen?

Nein, die Testkapazitäten sind begrenzt. Wir haben schon jetzt einen riesigen Betrag dafür eingestellt – 100 000 Euro plant die Hochschule bis Ende des Kalenderjahres dafür ein. Und damit ist noch nicht mal das gesamte Semester abgedeckt.

Die Corona-Zahlen steigen zurzeit wieder rapide an. Ist die HMT auch für den Fall eines möglichen Lockdowns gerüstet?

Nein, wenn die Studierenden gar nicht mehr kommen dürften, wäre ein Musikhochschulbetrieb und ein Schauspielhochschulbetrieb, der diesen Namen verdient, einfach nicht mehr möglich. Das sollte mit allen Mitteln vermieden werden.

Von der Corona-Krise sind vor allem Künstler und Musiker betroffen, weil sie nicht mehr vor großem Publikum auftreten können. Wie motivieren Sie ihre Studierenden in solchen Zeiten?

Das ist oft gar nicht nötig, weil die jungen Leute von einem unschlagbaren Optimismus geprägt sind. Wenn jemand anfängt, Geige zu studieren, dann hat er schon ungefähr 15 Jahre geübt und wird sich auch von Corona davon nicht abbringen lassen. Trotzdem wollen wir Mut machen: Ich denke, in demselben Maße, in dem der Anteil des Digitalen zu Corona-Zeiten wächst, wird auch der Bedarf nach echter menschlicher und künstlerischer Begegnung wachsen. Konzerte und Theater werden – wenn auch vielleicht in kleinerer Form – künftig noch mehr gebraucht als bisher. Die Menschen sehnen sich danach, etwas zu erleben. Das sehen wir schon jetzt bei unseren Konzerten. Und Kunst findet nun mal live und in Farbe statt und nicht nur im Internet.

Ihre Amtszeit ist befristet auf vier Jahre. Welche Projekte wollen Sie in dieser Zeit umsetzen?

Da gibt es vieles: Ein Fokus der nächsten Amtszeit wird sich auf unseren Neubau richten und die Fragen, die damit verbunden sind, wie die räumliche Neustrukturierung und die Wiederzusammenführung der zurzeit ausgelagerten Bereiche. Ziel muss es sein, alles wieder an einem Ort zusammenzuführen. Zurzeit arbeiten wir auch daran, unsere drei Institute Musik, Schauspiel und Musik- und Theaterpädagogik durch gemeinsame Projekte enger miteinander zu verzahnen. Auch bei den Festspielen MV wollen wir künftig als fester Bestandteil präsent sein und haben schon Gespräche mit der neuen Festspielleitung aufgenommen: Denkbar wäre beispielsweise ein exklusives HMT-Konzert mit einem Kammermusikensemble an einer attraktiven Spielstätte.

Die klassikaffinen Nachwuchsmusiker stehen bei Ihnen an der HMT Schlange. Aber wie gelingt es in der heutigen Zeit, junge Menschen für klassische Musik zu begeistern, die von Haus aus nichts damit zu tun haben?

Ich habe die Hoffnung, dass uns diese Zeit auch neue Publikumsschichten eröffnet, die wir bisher noch nicht angesprochen haben. Die Altersstruktur unseres Publikums repräsentiert ja nicht unbedingt die Bevölkerungspyramide. Und die jungen Leute, die noch keine Klassikhörer sind, werden auch nicht unbedingt zu unseren Konzerten kommen. Ich habe aber den Eindruck, dass man mit digitalen Formaten, wie „hmt on air“, auch Türen öffnen kann. Vielleicht klicken sich junge Menschen ja mal rein und kommen dann doch mal zu uns in den Konzertsaal.

Zur Person Reinhard Schäfertöns, geboren 1966, studierte an der Berliner Kirchenmusikschule, der Hochschule der Künste sowie Musikwissenschaften und Philosophie an der Technischen Universität Berlin. Von 1988 bis 1995 war er als Kirchenmusiker tätig, seit 1991 als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Lausitz. Seit 2001 war er Professor an der Universität der Künste Berlin. Am 1. September trat er seinen Dienst an der Rostocker HMT an. Die offizielle Amtsübergabe erfolgte am 20. Oktober 2020.

Sie sind gebürtiger Berliner. Was verbindet Sie mit Rostock und der Ostsee?

Ich habe mich schon im Studium mit norddeutscher Orgelmusik beschäftigt und liebe den norddeutschen Kulturraum. Rostock ist eine sehr offene Stadt am Meer. Die Menschen sind freundlich und ich genieße es sehr, hier zu sein. Mit einem Nahverkehrsticket nach Warnemünde fahren zu können, ist einfach sensationell. Und wenn ich in meiner kleinen Wohnung bin und die Stunde schlägt, macht das eine Glocke von 1379. Das ist einfach großartig.

