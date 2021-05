Lichtenhagen

Kühe mitten in der Stadt: Das gibt es nicht oft. Im Rostocker Nordwesten ist dies aber schon seit vielen Jahren der Fall. Im Park Lichtenhagen hat nämlich Marco Kohlheim ein paar seiner Tiere untergebracht. Mehrere Koppeln und ein kleines Holzhäuschen gehören zu ihm. Dabei habe alles 2011 mit lediglich zwei Kühen und einem Pferd angefangen, wie er verrät.

Wie alles begann

„Ich bin damals aus der Uckermark hierraufgezogen und habe zusammen mit meiner damaligen Partnerin einfach nur eine Fläche in der Stadt gesucht, wo wir unsere Tiere lassen können“, erinnert sich der 33-Jährige. Keine Leichte Aufgabe. Nur durch einen Zufall habe er mitbekommen, dass ausgerechnet in der Nähe seiner damaligen Wohnung entsprechender Platz frei wurde. Der frühere Pächter des Landes – ein Schäfer – hatte sie abgegeben. „Da habe ich nicht lange gezögert und direkt zugegriffen. Wann hat man schon einmal solch eine Chance.“

Nach und nach holte Kohlheim schließlich auch andere Tiere aus seiner Heimat in den Norden. Darunter nicht nur Kühe, sondern Hühner. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen und kann es mir gar nicht anders vorstellen, als sie immer um mich zu haben.“ Seit einiger Zeit lebt der junge Mann nun aber nicht mehr im Rostocker Nordwesten, sondern in Nienhagen, wohin er auch den Rest seiner Tiere mitgenommen hat. Die Weiden in Lichtenhagen stehen dennoch nicht leer.

Tierisches Vergnügen für Groß und Klein

„Und das ist auch schön so“, findet Hanelore Richert. Die Rinder seien schließlich aus dem Rostocker Stadtteil kaum mehr wegzudenken. Im Gegenteil, sie sind ein beliebtes Ausflugsziel geworden – für Groß und Klein. Eigentlich wohnt die Rentnerin in einem benachbarten Ortsteil. Ein Mal pro Woche aber schnappt sie sich ihre Enkelin und geht mit ihr eine große Runde im Park Lichtenhagen spazieren.

Kühe im Park Lichtenhagen Quelle: Susanne Gidzinski

„Die Kühe sind allemal ein Hingucker. Ich finde, solche Ecken sollte es viel häufiger in Städten geben, damit die Kinder die Tiere nicht nur aus dem Fernsehen oder Zoo kennen.“ Auch ihre Enkelin Lotta ist begeistert: „Das Kälbchen ist noch so klein – das ist richtig süß“, ruft sie ihrer Oma freudestrahlend zu.

Die Kühe sind los

Doch nicht alle scheinen sich an den tierischen Bewohnern des Parks zu erfreuen, wie die beiden. Mehrmals habe Kohlheim schon mit Vandalismus an seinen Zäunen und Feuer zu kämpfen gehabt. „Einmal war ich gerade auf einer Hochzeit, als mich die Polizei anrief, um mir mitzuteilen, dass meine Kühe an der Straße entlangspazieren“, berichtet er.

Als er in Lichtenhagen angekommen ist, musste der 33-Jährige feststellen, dass jemand sich wohl einen Spaß erlauben wollte und das Gatter aufgebrochen hatte, so dass die Kühe von der Weide entkommen konnten. Passiert sei in der Zwischenzeit zum Glück nichts. „Innerhalb kürzester Zeit hatten wir sie wieder eingefangen und zurückgebracht. Dennoch ist es ärgerlich, was sich manche Leute einfach so rausnehmen.“

Mehr als nur ein Hobby

Ans Aufgeben habe Kohlheim deshalb aber nie gedacht, obwohl er genau weiß, er könnte sich davon, würde er seine Tiere samt Acker und Ausrüstung verkaufen, ein unbeschwertes Leben leisten. „Das würde ich aber nicht wollen. Für mich ist das Ganze viel mehr als nur ein Hobby – es ist eine Leidenschaft.“

Die Arbeit mit den Rindern biete dem Schlosser in der Hydraulikbranche eine wohlbekommende Abwechslung zum Alltag. Vom Futter bis hin zur Pflege, macht er alles allein. Was er dabei besonders schätzt, ist die Ruhe, die die Lebewesen ausstrahlen. „Da kann man gar nicht anders, als selbst runterzukommen.“

Von Susanne Gidzinski