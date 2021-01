Rostock

„Bin ich zu verstehen?“ Der Unterricht von Olaf Meyer – er beginnt in diesen Tagen mit der immer gleichen Frage. So ganz macht die Technik dann doch noch nicht, was der Schulleiter der Hundertwasserschule in Lichtenhagen und seine Schüler von ihr wollen.

Aber immerhin: Nach Wochen im Lockdown ohne Unterricht im Klassenzimmer macht sie ein Stück Normalität möglich. Denn Rostock geht in der Pandemie einen eigenen Weg für die Schule: Die Hansestadt hat für Zehntausende Euro Lizenzen und Technik für Video-Unterricht angeschafft. „Es ist schön, die Schüler auch wieder sehen zu können.“

Mit der Katze auf dem Arm

Pünktlich um 10 Uhr loggt sich Olaf Meyer an diesem Morgen an seinem Schreibtisch im Erdgeschoss der Schule bei „Go-to-Meeting“, einem Anbieter für Video-Konferenzen, ein. An seinem Bildschirm hat er eine Kamera samt Mikrophon installiert. Im virtuellen Klassenraum wartet schon sein Physikkurs auf ihn. „Elfte Klasse, die machen 2022 Abi“, sagt Meyer.

Zugegeben: Auf den ersten Blick wirkt die virtuelle Schule deutlich gemütlicher als die reale. Penelopé hat ihre Katze auf dem Arm, Leon hat es sich mit großen Kopfhörern über den Ohren in seinem Zimmer bequem gemacht. Weniger anstrengend ist Physik im „ Homeschooling“ aber nicht: Gravitation steht auf dem Stundenplan. „Was ist Gravitation noch gleich?“, will Lehrer Meyer wissen. Und wie im echten Leben melden sich die Schüler. „Das ist die Anziehung zwischen zwei Körpern aufgrund ihrer Masse“, antwortet Lucy. „Richtig.“

Büro statt Klassenraum: Den Physik-Unterricht mit der elften Klasse führt Olaf Meyer aus seinem Büro in der Rostocker Hundertwasserschule. Quelle: Andreas Meyer

Es geht in dieser Stunden um Kräfte, Felder, die Keplerschen Gesetze. Meyer erklärt und stellt Fragen, die Schüler antworten – und stellen Nachfragen. Fast so „wie früher“, als sie noch im echten Klassenraum gelernt haben.

„Besser als E-Mails“

Unterricht per Video – funktioniert das? „Ja“, sagt Penelopé Schlüter. „Es ist einfach mehr möglich.“ In den ersten Wochen im Schul-Lockdown fand der Unterricht zu großen Teilen per E-Mail statt: Die Lehrer haben Arbeitsblätter und Lehrmaterial verschickt, waren für Nachfragen erreichbar. „Aber so ist es deutlich besser: Wir können direkt fragen, wenn was unklar ist.“ Aber nein: „Den Präsenz-Unterricht kann kein Video-Chat ersetzen“, sagt die Elfklässlerin.

Das sieht Lucy Schelske auch so: „Gemeinsam im Video-Chat zu lernen – natürlich ist das besser, als allein irgendwelche PDF-Dateien zu bearbeiten. Aber wir brauchen Lehrer, die vor uns stehen.“ Und Louisa-Marie meint: „Das geht mal ein paar Wochen, aber wir Schüler brauchen doch auch soziale Kontakte zu den Lehrern, den Mitschülern.“

Und auch um ihre Zukunft machen sich die Elfklässler Sorgen. Denn ganz gleich, was die Politik auch beteuert und versichert: „Wir lernen weniger als die Jahrgänge vor uns und werden auch im Abi schlechter abschneiden wegen Corona“, fürchtet Penelopé.

Digitalunterricht in Rostock: Olaf Meyer und seine Schüler im digitalen Klassenzimmer. Quelle: Andreas Meyer

„Die Schüler wollen zurück“

Die Hundertwasserschule war eine der ersten im Land, die nach den Sommerferien wieder schließen musste. Für knapp zwei Wochen, wegen Corona-Fällen. Insgesamt zwölf Fälle gab es nach dem ersten Ausbruch, 900 Schüler und Lehrer mussten zum Massentest. Im September gab es dann zwei weitere infizierte Schüler, der Ausbruch konnte aber schnell gestoppt werden.

Nach diesen Erfahrungen wäre es nur allzu verständlich, wenn Schüler und Lehrer gerade an der Lichtenhäger Schule derzeit lieber zu Hause bleiben würden. „Aber das Gegenteil ist der Fall“, sagt Schulleiter Meyer. Die Schüler und Lehrer – sie wollen zurück in ihre Schule. Sie wollen lehren und lernen. „Nichts kann den Präsenzunterricht ersetzen. Nichts“, sagt er. Auch vermisst er es, an der Tafel zu stehen – Formeln anzumalen, Schaubilder zu entwerfen.

Dr. Lutz Hellmig (v. li.), Informatik-Dozent an der Uni Rostock, und Schulsenator Steffen Bockhahn machen sich ein Bild davon, wie Video-Unterricht funktionieren kann. Quelle: Andreas Meyer

Der Video-Unterricht sei dennoch besser als alle bisherigen Lösungen: „Ich kann Präsentationen einblenden. Schaubilder.“ Aus Schwerin gäbe es die Ansage, bis zum Ende des Lockdowns sollen die Schüler vor allem ihr bisheriges Wissen festigen und vertiefen. „Per Video ist aber mehr möglich: Wir können wieder Wissen vermitteln. Wir haben so die Chance, den Schüler wieder etwas beizubringen.“ Und dafür sei er schließlich Lehrer geworden.

Feste Stundenpläne im Internet

Die Idee, Lizenzen für die Video-Chat-Plattform zu kaufen, stammt aus dem Rathaus. Aus dem Senatsbereich von Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Am Anfang haben wir das mit einigen wenigen Lehrern ausprobiert. Jetzt wollen es immer mehr nutzen“, sagt er. Allein an der Hundertwasserschule arbeiten 60 von 75 Lehrkräften mittlerweile vor der Kamera. „Bisher haben wir 200 Lizenz und 100 Kameras für unsere Schulen angeschafft“, so der Senator.

Das Ziel – auch an der Schule in Lichtenhagen: „Bis wir uns hier wiedersehen dürfen, wollen wir den Stundenplan so gut es geht per Video aufrechterhalten“, sagt Meyer. Schüler und Lehrer wollen zurück zum strukturierten Lernen. Warum Rostock in Sachen Video-Schule einen Alleingang wagt: „Das Land hat eine Plattform für alle gekauft. Wenn die fertig ausgebaut ist, ist die sicher total gut für digitales Lernen. Aber bis dahin soll es fünf Jahre dauern“, so Senator Bockhahn.

2000 Computer für Schüler

Und auch bei der Ausstattung der Schüler rüstet Rostock auf: Die ersten 1000 Geräte – bisher allesamt Tablet-Computer von Apple – hat die Stadt an die Schulen ausgeliefert. „Die sind zunächst für jene Schüler bestimmt, die zu Hause keine eigenen Geräte für das digitale Lernen haben“, sagt Bockhahn. Wer ein Leihgerät der Stadt benötigt, muss einen Antrag bei der Schule stellen und eine formlose Selbstauskunft abgeben.

40 Geräte wurden allein in Lichtenhagen bereits ausgeben. „Weitere 1000 Geräte für Schüler in der ganzen Stadt werden gerade vorbereitet“, sagt der Senator.

