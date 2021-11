Rostock

Erneut hat es in Rostock einen Verkehrsunfall gegeben, weil Autofahrer Einsatzfahrzeugen freie Fahrt gewähren mussten. Diesmal stießen am Mittwochnachmittag in der Südstadt gleich drei Wagen zusammen, es gab eine Verletzte.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Albert-Einstein-Straße und Südring. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein Hyundai, ein Ford-Transporter und ein Honda auf dem Südring in Richtung Satower Straße, als von rechts aus der Albert-Einstein-Straße zwei Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Kreuzung passieren mussten.

Bremsmanöver zu spät erkannt

Um dem Rettungsdienst freie Fahrt zu ermöglichen, bremste der Hyundai-Fahrer bei grüner Ampel ab. Selbiges tat auch der Transporterfahrer. Der 88 Jahre alte Senior am Honda-Lenkrad bemerkte die Bremsmanöver allerdings nicht oder nahm sie zu spät wahr. Er fuhr in das Heck des Fords, der wiederum auf den Hyundai geschoben wurde.

Während der 88-Jährige unverletzt blieb, erlitt seine 86-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz leichtere Verletzungen an Hals und Wirbelsäule. Sie kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Ähnlicher Unfall bereits am Montag

Die Polizei sperrte zur Unfallaufnahme eine Fahrspur des Südrings. Der Honda war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden des Unfalls geht in die Tausende.

Erst am Montag waren auf der Rennbahnallee zwei Autos kollidiert, weil ein Fahrer einem Feuerwehrwagen auf Einsatzfahrt Platz gemacht hatte.

Von Stefan Tretropp