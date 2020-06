Rostock

Kurz nach Beginn des Strafprozesses gegen einen 22-Jährigen am Dienstag vor dem Rostocker Landgericht wurde dieser gleich wieder ausgesetzt. Dem jungen Mann, dem das Handeln mit Drogen in erheblichen Mengen vorgeworfen wird, ist eine Verhandlung wegen einer psychischen Erkrankung derzeit nicht zuzumuten.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Rostock soll Eric L. zwischen Ende August und Mitte September 2018 in insgesamt neun Fällen gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Dabei soll er Marihuana in Mengen zwischen fünf und 100 Gramm angekauft und teilweise an minderjährige Personen weiterveräußert haben. Auch – so der Vorwurf – soll L. mit Amphetaminen gehandelt haben.

Richterin setzt Verfahren aus

Eine Telefonüberwachung führte die Ermittler auf die Spur des heute 22-Jährigen. Bei einer Polizei-Razzia und Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten im Januar 2019 Händlerutensilien, Marihuana-Reste sowie 27 Gramm Amphetamin. Verteidigung und Staatsanwaltschaft unterbrachen die Verhandlung kurz nach Beginn, da bekannt wurde, dass der Angeklagte an einer Schizophrenie leidet. Beide Parteien erfuhren erst kürzlich von der psychischen Erkrankung des 22-Jährigen.

Die vorsitzende Richterin setzte das Verfahren zunächst aus, da Eric L. nun von einem Sachverständigen begutachtet werden muss. „Wir müssen nun prüfen, unter welchem Licht die Taten zu werten sind“, erklärte die Richterin abschließend. Alle für Dienstag geladenen Zeugen wurden somit abgeladen.

Von Stefan Tretropp/RND