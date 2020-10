Rostock

Eine südafrikanische Frau ist am vergangenen Freitag mit Amphetaminen im Gepäck im Rostocker Seehafen von der Bundespolizei festgenommen worden. Offenbar kam sie aus den Niederlanden und wollte laut eigenen Angaben nach Kopenhagen in Dänemark. Sie wurde bereits am nächsten Tag an die niederländischen Behörden in Goch an der deutsch-niederländischen Grenze übergeben.

Aufgefallen war die 29-jährige Frau bei der Passkontrolle: Wie die Polizei mitteilt, führte sie zwar einen gültigen südafrikanischen Pass mit sich, jedoch eine manipulierte niederländische Aufenthaltsgenehmigung. Eine Überprüfung ergab, dass diese bereits Anfang Januar abgelaufen war und die Gültigkeit händisch auf dem Dokument verändert worden ist.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Frau fand die Polizei mehrere Tütchen mit weißem Pulver. Gegen die Südafrikanerin wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, unerlaubter Einreise und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

