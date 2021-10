2022 wird für viele Rostocker kein gutes Jahr – zumindest für die Autofahrer. Denn dann starten in der Hansestadt gleich mehrere große Bauprojekte: die Bahnbrücke am Goetheplatz, die Erweiterung der HMT oder Wohnungsbau in der Altstadt. Dazu kommen etwas später die Buga-Baustellen, das Theater und das neue Landesmuseum. Ein Überblick.