Rostock

Ab 2035 hat der Diesel ausgedient: Ab dann sollen in Europa nur noch neue Autos zugelassen werden dürfen, die ohne fossilen Brennstoff aus- und vorankommen. So jedenfalls plant es die EU. Auch in Rostock soll dann der größte Teil der Fahrzeuge batterieelektrisch angetrieben werden. Mindestens 2000 Ladesäulen sind dafür nötig, schätzen die Stadtwerke.

Genau das aber könnte vorher zum teuren Problem werden. Denn wenn Zehntausende E-Autos gleichzeitig ihre Batterien laden wollen, drohen in der Hansestadt die Lichter auszugehen. „Die Stromnetze müssen verlängert und aufgerüstet werden“, warnt bereits Umwelt- und Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne). Zahlen müssen am Ende die Verbraucher.

Linke fürchten Netzprobleme

Rostocks Linke fordert Aufklärung: Wie viel Geld kostet der aus Brüssel verordnete E-Auto-Boom die Stromkunden? Wo müssen neue Leitungen her? Welche Probleme drohen? All das sollen Rathaus und die Stadtwerke AG – sie gehört zum größten Teil der Stadt – beantworten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir merken doch alle, dass das Interesse an E-Autos und an Lademöglichkeiten zunimmt“, sagt Kristin Schröder. Die Ortsbeiratschefin der Südstadt sitzt für die Linken in der Bürgerschaft und fürchtet, dass die Sache mit der E-Mobilität nicht so einfach ist, wie es sich viele vorstellen: „Wer ein Einfamilienhaus besitzt, kann sich ganz einfach eine Ladesäule ans Haus bauen. Aber die allermeisten Rostocker leben nun mal nicht im eigenen Haus.“

In manchen Mehrfamilienhäusern leben 30 oder sogar mehr Familien. „Zwei, drei Autos über Nacht zu laden – das dürfte kein Problem sein. Ich bezweifele aber, dass die Anschlüsse dafür ausgelegt sind, wenn 30 Familien nachts ihr Auto anschließen. Dafür reicht die Kapazität der Netze bei Weitem nicht.“

Rostock braucht Hilfe „von oben“

Umweltsenator Holger Matthäus – bekennender Verfechter neuer, sauberer Antriebsformen – sieht das Problem ebenfalls auf Rostock zukommen: „Alternative Antriebe mit Elektroenergie oder Wasserstoff werden in den nächsten 15 Jahren die Verbrenner kontinuierlich verdrängen. Sicher wird die Effizienz der Fahrzeuge zunehmen, die Speichertechnik wird immer bessern.“ Aber: Stand heute seien die Netze in der Hansestadt für die Mammutaufgabe E-Mobilität nicht ausgelegt.

Am Stadthafen in Rostock gibt es bisher nur zwei Ladesäulen für E-Autos. Quelle: Frank Söllner

„Technisch ist das alles machbar“, so der Senator. Nur bei den Kosten fordert er bereits Unterstützung „von oben“: „Über die Finanzierung des Netzausbaus müssen sich der Bund und die EU Gedanken machen.“ Ansonsten würden nämlich allein die Verbraucher und die Kommunen zahlen müssen.

Und auch über das, was es bereits an Infrastruktur gibt, sollte in Brüssel und Berlin tunlichst neu nachgedacht werden, meint Matthäus: Was beispielsweise wird aus den Tankstellen, wenn es kein Benzin und keinen Diesel mehr gibt? „Vielleicht behalten die heutigen Tankstellen ja als Mobilitätspunkte eine Bedeutung: Schnellladesäulen kombiniert mit Service rund um das Auto einschließlich Shops. Die Parkplätze vor den Einkaufszenten könnten zu riesigen Ladestationen werden.“

Stadtwerke wollen Millionen investieren

Den Ausbau der E-Mobilität stemmen – das müssen in Rostock vor allem die Stadtwerke. „Rostock will spätestens 2035 klimaneutral sein. Dabei spielt der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität eine entscheidende Rolle“, sagt Alexander Christen, der Sprecher des Energieversorgers in kommunaler Hand. Seit der Bund den Bau von privaten Ladesäulen – den so genannten Wallboxen – fördert, habe sich die Nachfrage verdoppelt, so Christen.

Bis zu 2000 Ladestationen sollen bis 2030 in Rostock entstehen. Quelle: Frank Söllner

Der Energieversorger rechnet damit, dass bereits 2030 gut jedes vierte Auto in der Stadt ein E-Auto sein wird. Und für diese 26 000 Fahrzeuge starke Flotte müssten mindestens 2000 Ladesäulen her. Mindestens die Hälfte davon wollen die Stadtwerke betreiben. Aktuell versorgt der Konzern jedoch erst 150 Ladepunkte.

Auch in die Leitungen müsse die Stadtwerke-Netztochter investieren. Laut Christen sollen künftig mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr verbaut werden – damit es mit der Klima- und Mobilitätswende klappt. Bis 2035 wären das mehr als 70 Millionen Euro, die am Ende auf die Strompreise umgelegt werden müssen. Nach OZ-Informationen sind in der Tat die Neubausiedlungen das Problem. Christen sagt dazu nur: „Im Bereich der privaten Einfamilienhäuser ist der vorhandene Stromnetzanschluss ausreichend leistungsfähig, um eine Wechselspannungsladeinrichtung zu betreiben.“

Von Andreas Meyer