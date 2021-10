Rostock

Hier wurde bis Silvester 2015 auf hohem Niveau gekocht: Das Restaurant Amberg 13, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Galerie des Rostocker Kunstvereins, war Feinschmeckern wohlbekannt. Doch seit fast sechs Jahren stehen die Räume leer. Das soll sich nun ändern. Dank dem städtischen Eigenbetrieb für Immobilien KOE und der Jahresköste könnte der Kunstverein das ehemalige Lokal bald für Ausstellungen nutzen.

„Wir sind schon seit zwei Jahren mit dem KOE in Verhandlung, um die Räume anzumieten“, sagt Kunstvereinschef Thomas Häntzschel. Ein zäher Prozess – aktuell warte er auf einen konkreten Mietvorschlag. Mit den zusätzlichen Räumen könnte sich die Fläche der Galerie auf mehr als 300 Quadratmeter verdoppeln. „Wir könnten dann zusätzliche oder größere Ausstellungen zeigen und wir hätten zusammen mit der Terrasse und durch die Nutzung des Innenhofes auch mehr Möglichkeiten für Veranstaltungen“, so Häntzschel.

Spende für Kunstverein von Jahresköste

Den Umbau der Räume würde der KOE vornehmen. Die Mittel für die Ausstattung müsste der traditionsreiche Kunstverein jedoch selbst aufbringen. Geld, das nun von honorigen Spendern kommen könnte: Von der Kaufmannschaft zu Rostock. Ihr Verein, kurz als Jahresköste bekannt, will bei ihrem diesjährigen Festmahl am kommenden Freitag für den Ausbau der Galerie sammeln.

Thomas Häntzschel, Vorsitzender des Rostocker Kunstvereins, zeigt Alexander Gatzka dem Öllermann der Jahresköste und Klaus-Jürgen Strupp, erster Schenke der Köste, die aktuelle Ausstellung in der Galerie Amberg13. Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Wir waren uns im Vorstand schnell einig, dass wir in diesem Jahr den Kunstverein unterstützen wollen“, erklärt Klaus-Jürgen Strupp, der aktuell das Amt des ersten Schenken in der Jahresköste bekleidet. Den Antrag dazu hatte ein Vereinsmitglied eingebracht. Grund für die Einigkeit: „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Kulturschaffende und Künstler in der Coronazeit zu kurz gekommen sind“, so Strupp weiter. „Auch das Miteinander, das man beispielsweise auf Ausstellungseröffnungen erlebt, hat im vergangenen Jahr massiv gelitten.“

Klaus-Jürgen Strupp ist erster Schenke der Rostocker Kaufmannschaft, die sich in der sogenannten Jahresköste als Verein versammelt und für wohltätige Zwecke Geld spendet. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Schon 900 000 Euro von Rostocker Kaufleuten

Der Autohändler und IHK-Präsident verweist darauf, dass die Rostocker Kaufmannschaft bereits seit Jahrhunderten die Kunst in der Stadt fördere. Eine Tradition, die die Jahresköste seit ihrer Neugründung 1994 fortführe und im Wechsel soziale und kulturelle Anliegen unterstützt – inzwischen mit mehr als 900 000 Euro.

Alexander Gatzka, Öllermann der Jahresköste, ist zuversichtlich, dass die Spendenbereitschaft der Vereinsmitglieder auch in diesem Jahr nicht abreist. „Im Schnitt kamen beim Festmahl immer rund 50 000 Euro zusammen.“ Fest geplant seien deshalb bereits eine Spende von 25 000 Euro an den Kunstverein und eine weitere von 15 000 Euro für den Bau des Neptunbrunnens in Warnemünde.

Kunstverein mit Strahlkraft

Thomas Häntzschel freut sich, dass die Jahresköste mit ihrer Unterstützung für den Verein nun an eine jahrhundertealte Verbindung anknüpft: „Unser Kunstverein wurde 1840 gegründet – von Ärzten, Juristen und eben von Kaufleuten“, erinnert er. Der Kunstverein wiederum habe 1903 das Kunst- und Altertumsmuseum der Stadt mitbegründet das spätere Schifffahrtsmuseum und heute Sitz der Societät Rostock maritim. Auch die heutige Kunsthalle gehe auf diese damalige Gründung zurück.

Kurzum: Wirtschaftliche Kraft und Kunst haben sich seit jeher bedingt. Und während die Kunsthalle inzwischen oft mit etablierten Namen punktet, ist der Kunstverein weiterhin ein Ort für Experimente und Entdeckungen. Das gilt für die bevorstehende Ausstellung der Stipendiaten der Hansestadt. Und das gilt auf für die Kunstbörse der Ostsee-Zeitung, bei der in diesem Jahr zum 29. Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Werke von Künstlerinnen und Künstlern unter den Hammer, die in Mecklenburg-Vorpommern leben und arbeiten.

Für die Galerie Amberg und mit Blick auf oft langwierige Prozesse in der Stadt hofft Gatztka nun, dass KOE und Kulturamt schnell die kommenden Schritte für den Umbau des ehemaligen Restaurants einleiten: „Es ergibt ja keinen Sinn, dass wir nun Lampen kaufen, aber dann nicht wissen, wo sie angeschraubt werden.“

