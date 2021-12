Rostock: Ein Parkhaus für Hansa-Fans? Wo die Stadt Stellflächen schaffen will

Rostock

Noch ist für Spieler und Fans des FC Hansa Winterpause. Doch die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga steht bevor – und damit auch die bekannten Probleme rund um das Thema Parken. Frust gibt es nicht nur über fehlende Stellflächen rund um das Ostseestadion. Sondern vor allem wegen der Situation am Hauptbahnhof. Sobald dort Auswärtsfans für Spiele ankommen, werden die Parkflächen gesperrt – mit teils teuren Folgen für Einheimische und Urlauber, die in der Vergangenheit abgeschleppt wurden.

500 Stellplätze für Fußballfans

Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) bringt jetzt eine neue Idee ins Gespräch. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf der Südseite des Hauptbahnhofes ein Parkhaus hinstellen“, sagt er. Matthäus meint aber nicht jenes Parkhaus, das in den Plänen der Ostseesparkasse für deren Kesselborn-Park bereits gegenüber der Stadthalle fest vorgesehen ist. „Ich denke an ein zweites, auf der genau anderen Seite“, so Matthäus. Dort, wo eben jener Parkplatz ist, der bei Heimspielen von Hansa für die Auswärtsfans gesperrt wird. „Aber er bietet viel zu wenig Stellflächen. Mit einem Parkhaus könnten wir Lösungen für viele Probleme schaffen“, so der Senator. Er rechnet mit bis zu 500 Stellflächen für Fußballfans, die mit dem Auto kommen, aber natürlich auch für Einheimische auf Parkplatzsuche und Reisende, die ihr Auto vielleicht für mehrere Tage abstellen wollen. „Und dazu im Erdgeschoss genügend Platz für Fahrräder.“

Bürgerschaft diskutiert im Januar

Die Rostocker Bürgerschaft hat von der Stadtverwaltung bereits ein Konzept eingefordert, wie mit der Verkehrssituation am Bahnhof umgegangen werden kann. Vor allem dann, wenn Tausende Fußballfans in die Stadt kommen. Auf der Sitzung im Januar soll darüber diskutiert werden. Dann will Matthäus auch die Parkhaus-Idee vorbringen. „Sie ist vor allem recht schnell zu realisieren“, weiß der Senator aus Gesprächen mit Unternehmen, die Parkhäuser betreiben. Sobald eine Baugenehmigung vorliege, brauche es noch sechs bis neun Monate, bis eine sogenannte Parkpalette steht.

Parkstandort Hauptbahnhof ist alternativlos

Zweifel, dass sich zwei Parkhäuser in direkter Nachbarschaft Konkurrenz machen, hat Matthäus nicht. „Wir haben dort die Stadthalle, bald die neue Sportarena der Ospa, dazu viele Reisende. Und auch so herrscht in der Südstadt schon lange Parkplatzmangel“, bilanziert der Senator. Eines steht für ihn außerdem fest: „Wenn wir darüber reden, wie wir die Auswärtsfans des FC Hansa sammeln und dann geschlossen zum Stadion und wieder zurück begleiten, dann kommen wir um den Standort Hauptbahnhof nicht herum. Weil eben viele auch schon mit dem Zug kommen.“

Rostocks Polizeichef Achim Segebarth ist mit den Ideen der Hansestadt vertraut. Welche Lösung er mit Blick auf die Arbeit seiner Beamten favorisiert, will er aber noch nicht verraten. „Bis zur Bürgerschaftssitzung werden wir uns als Polizei genau zu der Frage noch positionieren“, verspricht Segebarth. Klar sei allerdings: „Wir brauchen Parkflächen. Und das in Größenordnungen“, erklärt der Polizei-Chef. Schließlich würde der Gästeblock des FC Hansa im Ostseestadion bis zu 2500 Auswärts-Fans fassen. Und die würden kommende Saison auch bei einigen Duellen zu erwarten sein – wenn Corona eine volle Auslastung zulässt. Bei Spielen mit Konfliktpotenzial – wie beispielsweise gegen St. Pauli oder den HSV – sieht das Polizeikonzept eine klare Trennung der Lager vor. Mit Sammlung der Auswärtsfans am Hauptbahnhof und Shuttle zum Stadion.

Hansa will mehr Parkplätze für Heimfans

„Das Konzept der Polizei ist stimmig und funktioniert“, lobt FCH-Vorsitzender Robert Marien. Auch Hansa würde sich daran beteiligen – und die Shuttlebusse der Auswärts-Fans bezahlen. Ansonsten hat der Clubchef aber vor allem das Parken der Heimfans im Blick. Beim Verein kümmere sich gerade eine Projektgruppe darum, Stellflächen in Rostock und dem angrenzenden Umland zu finden, die sich zum Parken eignen. „Denn wir sind nicht in einer Metropole wie Hamburg – mehr als die Hälfte unserer Fans kommen aus allen Ecken des Flächenlandes zum Spiel angereist. Und dann sind sie auf das Auto angewiesen“, so Marien.

Umfragen des Clubs hätten ergeben, dass nur zwölf Prozent der Fans den Nahverkehr nutzen. Gerade Rostocker selbst kämen schon größtenteils zu Fuß oder mit dem Rad zum Stadion. „Es ist offensichtlich, dass wir ein Problem mit dem ÖPNV habe“, so Marien. Das sei keine Kritik an der RSAG als Anbieter, sondern ein strukturelles Problem – mit Kapazitäten, Linien, Haltestellen.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Verteilung der Fans über das ganze Land sei ein Grund, warum keine Kombitickets für den Öffentlichen Nahverkehr angeboten werden könnten. Zudem sei bei Sonntags- oder Abendspielen die Taktung der Busse und Bahnen so ungünstig, dass viele lieber doch das Auto nehmen und dann Parkplätze brauchen.

Auch Hansa will Lösungen finden

„Wir haben schon einige Flächen in der Stadt ausgemacht, die sich eignen könnten. Aber sie sind in Privatbesitz und die entsprechenden Gespräche noch nicht geführt“, sagt Robert Marien. Anfang kommenden Jahres würde weiter daran gearbeitet, Lösungen zu finden. Ob es am Ende für die Fans kombinierte Eintritts- und Parktickets oder Shuttlebusse von den neuen Stellflächen gibt – all das soll in der Arbeitsgruppe des FC Hansa geklärt werden. Ein neues Parkhaus in der Südstadt würde Marien begrüßen: „Unabhängig vom Verein – die Stadt wächst und kann das auf jeden Fall gebrauchen“, so der Clubchef.

Von Claudia Labude-Gericke