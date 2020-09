Rostock

Ein Mann hat am 5. September zwei Einbrecher in seinem Garten in Groß Klein überrascht. Er kam gegen 10 Uhr in seinen Garten, während das Pärchen gerade in der Laube war. Während der Mann die Polizei anrief, flüchteten die Beiden ins nahegelegene Gebüsch. Die Polizisten konnten sie aber aufgrund der Personenbeschreibungen ausfindig machen.

Bei den Einbrechern handelte es sich um einen 26-Jährigen und eine 21-jährige Frau stellen. Sie sind bereits mehrfach wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Drogen bei Einbrechern gefunden

In der Nähe der Tatverdächtigen fanden die Beamten eine Brechstange. Bei einer Durchsuchung wurden unter anderem Schraubendreher, Zangen und Tüten mit betäubungsmittelähnlichen Substanzen sowie Konsumutensilien gefunden. Alles wurde sichergestellt.

Die Verdächtigen wurden im Revier Lichtenhagen einem Drogenvortest unterzogen, der bei beiden positiv ausfiel. Die Einbrecher erklärten, dass sie obdachlos seien und eine Übernachtungsmöglichkeit suchten. Die Beamten nahmen Strafanzeigen auf und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

