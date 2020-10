Rostock: Eine der letzten Brachflächen am Wasser wird bebaut

Rostock-Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Eine der letzten Brachflächen an der Warnow wird bebaut: Auf dem Gelände der früheren Neptun Werft entstehen bis 2023 fünf Gebäude für Kurzzeit-Wohnen. Die Entwicklungsgesellschaft Pantera AG ( Köln) hat jetzt nach eigenen Angaben die Baugenehmigung für 162 sogenannte Mikro-Suiten bekommen. Dort sollen Touristen oder Geschäftsleute unterkommen können, die länger bleiben wollen als üblicherweise in einem Hotel, aber nicht lange genug, um eigens eine Wohnung anzumieten.

Der Großteil der Suiten wird 25 Quadratmeter groß sein, einige Penthouse-Wohnungen an der Wasserseite auch 52 Quadratmeter. Der Übernachtungspreis in ähnlichen Projekten in anderen Städten liegt zwischen 30 und 50 Euro pro Nacht. Wie hoch der Mietpreis in Rostock sein wird, hängt laut Pantera vom Betreiber ab, der noch nicht feststeht. Das gilt auch für die künftige Inneneinrichtung der voll möblierten Suiten. Neben den sechsstöckigen Gebäuden werden 42 Parkplätze entstehen. Baubeginn ist voraussichtlich kommendes Frühjahr.

Voll im Trend

Nach Ansicht der Entwicklungsgesellschaft liegt diese Wohnform voll im Trend: „Mit diesem Projekt wird in Rostock eine Lücke beim Angebot für Reisende geschlossen“, sagt Michael Ries, Vorstandsvorsitzender der Pantera AG: „So werden vor allem bei längeren Aufenthalten von mehreren Wochen oder gar Monaten solche Mikro-Suiten dem klassischen Hotel immer häufiger vorgezogen.“ In Rostock gebe es dafür bisher kaum Angebote.

Die Corona-Pandemie habe diesen Trend zu neuartigen Übernachtungsformen noch verstärkt. „Mehr Individualität der Unterkünfte ist jetzt auch auf Reisen gefragt“, so Ries: „Auch wenn sich die Pandemie-Lage, etwa durch einen Impfstoff, wieder normalisiert, werden viele weiterhin solche Unterkünfte bevorzugen.“ Zumal die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) als Szeneviertel für Besucher sehr attraktiv sei, etwa wegen ihrer Restaurants und Kneipen. Ein eigenes Restaurant ist in dem neuen Komplex nicht vorgesehen.

Bauchschmerzen angesichts Corona

Der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, wundert sich über das Engagement mitten in der Corona-Krise: „In der aktuellen Situation habe ich da doch arge Bauchschmerzen: Gerade den Städtetourismus hat die Krise am stärksten getroffen.“ Andererseits wolle man in Rostock den Messe- und Tagungstourismus ausbauen und schon jetzt sei es regelmäßig eine Herausforderung, genug Unterkünfte für die Teilnehmer zu finden. „Wie sich dieser Zweig jedoch in der Zukunft entwickeln wird, dahinter steht ein großes Fragezeichen“, so Schwarz.

Pantera schätzt die Aussichten dagegen optimistisch ein: „Als Hochschul- und Forschungsstandort mit einer stark vertretenen High-Tech-Branche, dem Energieanlagenbau sowie der Luft- und Raumfahrttechnik hat Rostock eine starke Anziehungskraft. Zusammen mit den touristischen Reizen schafft diese Wirtschaftsstruktur das perfekte Umfeld für unser Bauvorhaben“, sagt Vorstand Ries. Auch Anleger würden in dieses Konzept vertrauen.

Skurrile Debatte um Hausnummern

Der Ortsbeirat der KTV hatte das Projekt Anfang des Jahres noch abgelehnt – allerdings aus einem skurrilen Grund: Anwohner der Straße An der Kesselschmiede hatten befürchtet, dass sich durch die fünf Gebäude die Verteilung der Hausnummern ändern könnte. Dieses Problem sei allerdings inzwischen geklärt, sagte der Ortsbeiratsvorsitzende Felix Winter (Grüne).

Ganz zufrieden ist Winter aber immer noch nicht: „Es wäre schön gewesen, wenn die Gesellschaft vorher die Ideen des Gestaltungsbeirates angehört und diese berücksichtigt hätte. Dann wäre vielleicht in dieser prominenten Lage etwas Originelleres entstanden und nicht wieder einfallslose Würfel.“ Tatsächlich kommen einem die Entwürfe auf den ersten Blick merkwürdig vertraut vor: Sie erinnern an zahlreiche Projekte, wie sie bereits in den letzten Jahren überall in Rostock entstanden sind.

Von Axel Büssem