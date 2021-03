Rostock

Hat Rostock zu wenig Hausärzte? Zumindest am Stadtrand nimmt die Dichte der Allgemeinmediziner ab. Die Hansestadt hat zwar im Vergleich zu den anderen Regionen im Land eine hohe Arztdichte. Einige Einwohner beklagen dennoch: In Rostock gibt es nicht genügend Allgemeinärzte. Diskutiert hat das unter anderem der Ortsbeirat Markgrafenheide – dort gibt es nur einen Hausarzt.

Henry Klützke (Linke), Vorsitzender des Ortsbeirates Markgrafenheide, berichtet: „Eine Einwohnerin hat sich bei uns gemeldet und ein Problem mit der ärztlichen Versorgung geschildert.“ Die sei nämlich im Nordosten Rostocks zwischen Ostseestrand und Rostocker Heide schwierig. Im Stadtteil gebe es nur einen Hausarzt. „Wenn der im Urlaub oder selbst mal krank ist, müssen die Patienten zur Vertretung bis nach Dierkow“, so Klützke. Markgrafenheide hat allerdings auch „nur“ knapp 600 Einwohner.

Linke: Kassenärztliche Vereinigung muss für mehr Ärzte sorgen

Dass der Politik, also auch den Ortsbeiräten, bei dem Thema allerdings die Hände gebunden sind, daran erinnert Wolfgang Nitzsche (Linke), Ortsbeiratsvorsitzender von Warnemünde und Diedrichshagen, der die Situation für „seinen“ Stadtteil als noch nicht so dramatisch einschätzt.

„Wenn der Hausarzt aus Markgrafenheide im Urlaub oder selbst mal krank ist, müssen die Patienten zur Vertretung bis nach Dierkow.“ Henry Klützke (Die Linke), Ortsbeiratschef Markgrafenheide. Quelle: Moritz Naumann

„Es obliegt nicht der Politik, da hineinzupfuschen. Dafür muss die Kassenärztliche Vereinigung die Verantwortung tragen.“ Vieles konzentriere sich auf die Innenstadt – so auch die Versorgung mit Hausärzten.

Kerstin Alwardt, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung MV (KV): „Im Bereich der Hansestadt Rostock sind derzeit über 140 Ärzte in der hausärztlichen Versorgung tätig. Dabei handelt es sich um Fachärzte für Allgemeinmedizin und hausärztlich tätige Internisten.“ Mit einer Aufschlüsselung dazu, wie viele Ärzte in den einzelnen Stadtteilen praktizieren, könne sie allerdings nicht dienen, verweist jedoch auf die Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung MV. Die biete für die Patienten eine entsprechende Arztsuche an.

Viele Ärzte im Stadtzentrum, wenige am Stadtrand

Nach Rostocker Stadtteilen lässt es sich dort allerdings nicht suchen, nur mühselig nach Postleitzahlen. Dennoch fällt auf: Während im Stadtzentrum und in den dicht besiedelten Stadtteilen auch mehr Ärzte eingetragen sind, sieht es in den Stadtteilen an Rostocks Peripherie eher mau aus. KV-Sprecherin Kerstin Alwardt sagt dazu: „Diese Hausärzte können Patienten aus Rostock, den angrenzenden Landkreisen sowie Urlauber und andere Besucher der Hansestadt medizinisch versorgen.“

Generell gibt es bei der Versorgung durch Vertragsärzte in den einzelnen Regionen große Unterschiede. Laut Bundesarztregister kommen demnach in der Hansestadt etwa 79 Hausärzte auf 100 000 Einwohner. Im Landkreis Rostock sind es nur etwa 64. Landesweit fehlen zurzeit etwa 160 Mediziner in Hausarzt- und Facharztpraxen.

„Wir haben hier Hausärzte, zweimal manuelle Therapie, eine Logopädin und einen Zahnarzt. Was fehlt, ist aber ein Kinderarzt.“ Ortsbeiratschef von Gehlsdorf Kurt Massenthe (CDU/UFR). Quelle: André Wornowski

In Gehlsdorf fehlt ein Kinderarzt

Gut aufgestellt scheint auch Gehlsdorf zu sein – allerdings mit einem Aber. „Wir haben hier Hausärzte, zweimal manuelle Therapie, eine Logopädin und einen Zahnarzt“, zählt Ortsbeiratsvorsitzender Kurt Massenthe (CDU/UFR) auf. Was allerdings fehlt, sei ein Kinderarzt.

Er sagt auch: „Man kann nicht erwarten, dass sich in Krummendorf ein Hausarzt niederlässt.“ Dennoch betont Massenthe: „Es ist lange bekannt, dass viele ältere Ärzte aufhören. Sie arbeiten stellenweise bis weit über 70. Das Problem des Ärztemangels kommt ja nicht unverhofft.“ Dennoch sagt er, dass man sich auch überlegen müsse, wo man hinzieht. In den ruhigen Stadtteilen hätten die Bewohner mehr Annehmlichkeiten – Ruhe, genügend Parkplätze – „aber wehe dem, der plötzlich etwas mit dem Knie hat“. Für Fachärzte müssen auch Gehlsdorfer einen weiteren Weg in Kauf nehmen.

Von Michaela Krohn