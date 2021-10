Die Spendenaktion „Eisbademeisters“ geht am 8. Oktober in die zweite Runde. Diesen Winter springen die Eisbader erneut jede Woche zugunsten eines herzerwärmenden Projekts in die Fluten. Wie warm das Wasser derzeit ist und wie auch Frostbeulen, die sich nicht in die Ostsee wagen, helfen können.