Gibt es nun doch bald wieder Gleitzeit in Rostock? Nachdem die Eishalle in der Schillingallee aufgrund technischer Mängel am vergangenen Freitag gesperrt wurde, gibt es nun Hoffnung für Kufensportler und Schlittschuhfans. Der Betreiber der Halle – die ICE Marketing GmbH, die auch die Ospa-Arena vermarktet – hat bereits mehrere Angebote für mobile Anlagen eingeholt. Auf der Facebook-Seite der Eishalle wird deshalb eine Wiedereröffnung der Halle zum 25. Oktober angekündigt. Klappt das, könnten auch die Eishockeyspieler der Piranhas ihren Oberliga-Spielplan einhalten.

Stadt übernimmt als Eigentümerin die Kosten

Nach OZ-Informationen liegen die Kosten für die provisorischen Flächen zwischen 75 000 und 125 000 Euro. Genaue Summen will die Hansestadt als Eigentümerin der Halle nicht kommentieren. Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski erklärt aber: „Derzeit ist vorgesehen, die Kosten der Reparatur seitens des städtischen Immobilienbetriebes KOE zu finanzieren, die Aufwendungen für die Interimslösung hingegen aus dem städtischen Kernhaushalt.

Beide Beträge bewegen sich voraussichtlich jeweils im unteren sechsstelligen Bereich“, so der Senator. Eine entsprechende Dringlichkeitsvorlage für die Rostocker Bürgerschaft mitsamt Deckungsvorschlag sei in Vorbereitung.

Ämter prüfen Provisorium

Nicht nur der Betreiber sei bestrebt, die Halle schnellstmöglich wieder für die Eissportler und den Publikumsverkehr zu öffnen – auch die Stadt engagiert sich: „Fachexperten verschiedener Ämter arbeiten gerade mit Hochdruck an einer genehmigungsfähigen Lösung dieses sehr komplexen Sachverhaltes“, so Müller-von Wrycz Rekowski. Gemeinsames Ziel sei es, „eine tragfähige und rasche Lösung im Interesse aller Sportlerinnen und Sportler zu finden und die traditionsreiche Eishalle in der Schillingallee in ihrer vollen Funktion zu erhalten“.

Der Senator geht davon aus, dass am Mittwoch eine Entscheidung für eine provisorische Lösung getroffen werden kann. Dabei würden auch Experten des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt als Genehmigungsbehörde sowie von der Feuerwehr und dem Amt für Umwelt und Klimaschutz einbezogen. Sollten die ihr Okay geben, „wäre es möglich, mit den Reparaturarbeiten Anfang nächster Woche zu starten. Wenn alles gut verläuft, könnte dann am Wochenende des 24./25. Oktober die Rostocker Eishalle wieder öffnen“, macht auch der Finanzsenator den Nutzern Hoffnung.

Vollständige Reparatur erst 2021 möglich

Die Sperrung der Halle war nötig geworden, weil an der aus dem 90er Jahren stammenden Eisanlage Korrosionsschäden festgestellt wurden. Im schlimmsten Fall hätten die zum Austritt von Ammoniak, also Giftgas, führen können, weshalb die Halle präventiv geschlossen wurde. „Alle notwendigen Reparaturarbeiten an der Kälteanlage setzt der KOE konsequent um“, erklärt Chris Müller-von Wrycz Rekowski. Umfangreiche bauliche und technische Ertüchtigungen seien aber auch schon in den vergangenen Jahren vorgenommen worden.

„Die Eishalle ist eine sehr technisch geprägte Sportstätte. Spezialersatzteile haben eine lange Lieferfrist von zirka 14 Wochen“, so der Senator. Eine vollständige Reparatur könne deshalb erst Anfang nächsten Jahres durchgeführt werden. Die Hauptnutzer – die Eishockeyspieler der Rostocker Piranhas sowie die Shorttracker – sind aber auch mit einer Zwischenlösung zufrieden. Größtes Ziel der Vereine war, dass die Ende des Monats beginnende Saison überhaupt starten kann und es nach der Corona-Zwangspause nicht zu weiteren Ausfällen kommt.

CDU : Kein Zögern bei der Zwischenlösung

„Die kurzfristige Schließung der Eishalle ist ein Desaster für den Eishockey, Shorttrack und die anderen Eissportarten in Rostock“, sagt Daniel Peters. „Es ist deshalb enorm wichtig, den Schaden für den Sport so gering wie möglich zu halten“, so der Vorsitzende der Rostocker CDU-Fraktion. „Sollte die Möglichkeit einer Überbrückungslösung bestehen, darf es kein Zögern geben – unabhängig von der Frage, ob und wann sich eine neue Eis- und Schwimmhalle abzeichnet“, erklärt Peters.

„Die aktuellen Vorfälle haben aber auch gezeigt, dass die Eishalle eben nicht mehr die Jüngste ist“, ergänzt Rostocks Sportausschussvorsitzender Karsten Kolbe (Linke). „Deshalb gilt es jetzt, die Planungen für eine neue, kombinierte Eis- und Schwimmhalle voranzutreiben und der Bürgerschaft endlich das Konzept dafür vorzulegen, das schon lange gefordert wurde“, so Kolbe.

Von Claudia Labude-Gericke