Seit gut zwei Wochen können Einheimische und Touristen in Rostock Elektro-Roller ausleihen. Paul Ebel hat die Scooter der Marke „Bird“ in die Hansestadt gebracht. 120 Stück stehen an verschiedenen Sammelpunkten in der Innenstadt und der KTV. „Und sie werden sehr gut angenommen und benutzt“, bilanziert Paul Ebel als Verleiher.

Nach vier Wochen will er das Gespräch mit der Stadtverwaltung und der Polizei suchen, um auszuwerten, wie es bisher läuft und wo es noch Optimierungsbedarf gibt. Grundsätzlich plane er nämlich, weiter zu expandieren. „Was schon auffällt: Wir haben leider massive Probleme mit Vandalismus am Margaretenplatz – die Roller werden dort an Verkehrsschilder gehängt oder in die Baugrube geworfen“, so Ebel. Obwohl der Bereich ein sogenannter Mobilitätspunkt und damit eigentlich gut für die Roller geeignet sei, würde er die Scooter gern von dort entfernen und an einer anderen Stelle postieren.

Nächtliche Sammel- und Ladetour läuft problemlos

Rostocks Mobilitätskoordinator ist mit dem Start des neuen Angebotes in der Hansestadt zufrieden. „Es gab bisher wenig Kritik oder Beschwerden“, sagt Steffen Nozon. Der Kommunale Ordnungsdienst würde die Situation aber laufend beobachten und dann zum gemeinsamen Gesprächstermin auch bilanzieren. Der Mobilitätskoordinator lobt, dass zumindest die ordnungsgemäße Aufstellung der Roller nach den abendlichen Lade-Touren seiner Erkenntnis nach gut funktioniert.

Jede Nacht sind Paul Ebel und sein Vater mit einem Elektro-Transporter unterwegs, um die Roller wieder an ihre Sammelpunkte zu bringen beziehungsweise – bei leerem Akku – vorher wieder aufzuladen.

Polizei erwartet mehr Unfälle und andere Delikte

Auch vonseiten der Rostocker Polizei gab es bisher keine Häufung von Unfällen oder Delikten im Zusammenhang mit E-Scootern zu berichten. Der Fall der beiden betrunkenen Polen, die Dienstagabend mit den Scootern erst in der KTV Autos beschädigt hatten und dann auch noch geflohen sind, war der erste Verkehrsunfall, der seit Einführung des Scooter-Verleihdienstes zur Anzeige gebracht wurde. „Wir erwarten aber eine Zunahme solcher Delikte – sowohl was die Verkehrsunfälle betrifft, aber auch, dass betrunken oder berauscht mit den Elektro-Rollern gefahren wird", sagt Polizeisprecherin Ellen Klaubert. Die Beamten begrüßen deshalb jede Initiative, die hilft, den Verkehr trotz Zulassung der E-Scooter sicherer zu machen.

Diese Regeln müssen Sie kennen Anmietung per Handy-App, keine Fahrerlaubnis nötig, Helm ist optional, Abstellverbote müssen beachtet werden - was beim neuen „Bird“-Service beachten muss, lesen Sie hier.

Unter anderem hatte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat zusammen mit der Dekra aktuell einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der eine Ausrüstung der Roller mit Blinkern, Tempodrosselungen sowie eine Erhöhung des Mindestalters für die Fahrer auf 15 Jahre vorschlägt. Auch eine Helmpflicht ist im Gespräch – bisher ist das Tragen eines Kopfschutzes freiwillig, aber empfohlen.

Von Claudia Labude-Gericke