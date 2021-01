Rostock

Ab April sollen die Bagger in Rostock-Lichtenhagen rollen und die damit seit Jahrzehnten geforderte Verbindung zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst herstellen. Nach Angaben der Stadt ist man voll im Zeitplan und hofft die Straße ab 2022 in Betrieb nehmen zu können. Das Problem: Im Ernstfall investiert man in eine längere Sackgasse. Denn die Straße soll an die Ortsumgehung Elmenhorst anschließen. Dafür ist das Land zuständig. Doch dem fehlen coronabedingt noch die notwendigen Finanzen.

Sie ist schon lange als Entlastungsstrecke geplant, versprach den Anwohnern des Elmenhorster und des Groß Kleiner Weges Ruhe vor den Autofahrern, die über diese Straßen etwa Warnemünde oder Diedrichshagen erreichen wollten. Auch der saisonale Verkehr in Warnemünde soll damit beruhigt werden. Doch seit mehr als zehn Jahren endet die Mecklenburger Allee im Nichts. Immer wieder wurden Anwohner vertröstet. Nun verkündet die Stadt Hoffnung.

Anzeige

Grundvoraussetzung: Ortsumgehung

Denn ab April werde gebaut, heißt es aus dem Rostocker Tiefbauamt: Straße, Entwässerung, Abläufe, Wald- und Rasenflächen, eine Wildblumenwiese und Alleebäume. Bereits ab 2022 sollen somit die bisherigen Schleichwege entlastet, der Elmenhorster Weg sogar abgepollert werden, damit dieser wirklich nur noch von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden kann.

Klingt zu schön um wahr zu sein? Richtig. Denn damit die Fahrzeuge aus Rostock über die Mecklenburger Allee überhaupt eine Anschlussstraße nach Warnemünde oder Bad Doberan erreichen, ist nach aktueller Planung die Herstellung der ebenfalls lange geplanten Ortsumgehung Elmenhorst eine Grundvoraussetzung. Diese konnte bislang wegen Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss nicht realisiert werden.

Es besteht Baurecht aber es fehlt Geld

Die gute Nachricht: Mittlerweile besteht Baurecht, wie Renate Gundlach, Pressesprecherin der Landesinfrastrukturministeriums deutlich macht. Die schlechte? „Ein Baubeginn könnte erst vorbereitet und näher geplant werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.“

Angesichts der coronabedingten Ausgaben sei dies aktuell aber nicht der Fall. Dementsprechend habe man das Vorhaben in den zurückliegenden Haushaltsberatungen noch nicht berücksichtigen können.

Verwunderung in Rostock und Elmenhorst

Und dies sorgt sowohl in Rostock als auch in Elmenhorst für Stirnrunzeln. „Wenn das stimmt, bin ich wirklich überrascht und enttäuscht“, sagt Uwe Barten, Bürgermeister der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen. Noch bis vor Weihnachten war er im Kontakt mit dem Land. „Da hieß es noch, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die Mittel zur Verfügung zu stellen.“

Lesen Sie auch: Wo in Rostock neue Wohnungen und Hotels entstehen

Auch Heiko Tiburtius, Leiter des Rostocker Tiefbauamtes, ist irritiert: „Wir hatten bislang eine ganz andere Botschaft aus dem Landesministerium. Wenn das Land es nicht schafft, seinen Teil zu leisten, müssen sie uns das doch vermitteln“, sagt er.

Ein Provisorium an der L12?

Für den Fall, dass die Ortsumgehung nicht rechtzeitig kommt, war lange eine provisorische Anbindung an die bestehende Landesstraße 12 im Gespräch. Tatsächlich wird diese auch noch erwartet – so etwa von Warnemündes neuem Ortsbeiratschef Wolfgang Nitzsche: „Ich gehe von einem Provisorium aus, welches die direkte Umgehung vorerst ermöglicht.“

Zahlen und Fakten rund um das Bauvorhaben Mit der Mecklenburger Allee und einer fertigen Ortsumgehung Elmenhorst wird der Elmenhorster Weg abgepollert. Die am Weg anliegenden Häuser sollen dennoch für Ver- und Entsorgung und mit Pkw erreichbar sein. Die Mecklenburger Allee soll um 1,2 Kilometer verlängert werden. Die Ortsumgehung südlich von Elmenhorst ist auf einer Länge von 4,7 Kilometern geplant. Beide Straßen sollen durch einen Kreisverkehr verbunden werden. Für den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich neue Möglichkeiten in einer verbesserten Erschließung des Stadt-Umlandbereiches. An der Mecklenburger Allee werden zwei neue Bushaltestellen östlich der Einmündung Klein Lichtenhäger Weg angelegt. Zukünftig soll die Mecklenburger Allee an das Hauptverkehrsnetz und somit an die Stadtautobahn B103 angeschlossen werden. Einen Zeitpunkt für die Umsetzung hat die Stadt nicht genannt.

Tatsächlich sieht die Bauplanung lediglich den Anschluss der Mecklenburger Allee an die Ortsumgehung durch den Bau eines Kreisverkehrs vor. Laut der Stadt sei das Ziel aller Beteiligter, kein Provisorium herstellen zu müssen. Diese Lösung war von Elmenhorsts Bürgemeister auch grundsätzlich abgelehnt worden: „Wir haben bereits im letzten Jahr unser Veto gegen das Provisorium eingelegt, weil das Elmenhorst mit jeder Rotphase nur Stau gebracht hätte.“

Entlastungsstrecke ins Nichts?

Die Ausschreibungsphase für die Bauumsetzungen der Mecklenburger Allee ist am 15. Januar abgelaufen. „Wir werden jetzt die Zuschläge erteilen“, sagt Tiburtius. Zuletzt standen Kosten in Höhe von sechs bis sieben Millionen Euro für die Mecklenburger Allee im Raum – zu 50 Prozent finanziert über Fördermittel. Und zumindest von städtischer Seite stehen die Finanzen. Bis Sommer 2023 wolle man alle Leistungen erbringen. „Wir erledigen unseren Teil“, verspricht Tiburtius.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob man die neue Entlastungsstrecke dann ab 2022 aber wirklich nutzen kann, bleibt aktuell noch unklar. Im Ernstfall landen die Autofahrer tatsächlich wieder vor einer rot-weiß-gestreiften Absperrung.

Von Moritz Naumann