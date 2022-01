Rostock

Der Spagat zwischen Kind und Karriere ist für viele Gründerinnen eine Zerreißprobe. Wie sich mit Feuereifer aufs Geschäft konzentrieren, ohne das Gefühl zu haben, eine Rabenmutter zu sein? Wie ein Business aufbauen und erfolgreich führen, ohne dass dabei im privaten Haushalt das Chaos ausbricht?

Marlen Harder aus Bröbberow bei Schwaan kennt diese Zwickmühle nur zu gut. Als zweifache Mama mit eigenem Unternehmen ist sie sowohl Business- als auch Familienmanagerin. Sie ist überzeugt, dass Muttersein kein Karrierekiller sein muss, sondern die Chance, sich neu zu erfinden. Dafür ist sie das beste Beispiel.

„Bürostrategin“ hilft anderen Müttern durchzustarten

Bevor sie Mutter wurde, war die Groß- und Außenhandelskauffrau und studierte BWLerin als Führungskraft in einem großen Unternehmen angestellt. Nach der Geburt ihres Kindes musste sie feststellen: Ein „Weiter wie gehabt“ geht nicht. „Durch meinen Job war ich ständig in ganz Deutschland im Einsatz. Ich hab’ mich gefragt, macht das Sinn, dass ich hier stundenlang auf der Autobahn unterwegs bin, während mein Kind zu Hause auf mich wartet?“ Marlen Harder wechselte den Job, arbeitete in Teilzeit und war schnell unterfordert. „Das hat mich nicht erfüllt.“ Sie beschloss, eigene Projekte zu verwirklichen, und machte sich selbstständig.

Seit 2020 hilft Marlen Hader alias „Die Bürostrategin“ anderen Frauen dabei, unternehmerisch durchzustarten und sich so zu organisieren, dass sie Privat- und Berufsleben gut unter einen Hut bekommen. „Ich unterstütze sie dabei, ihren Alltag zu strukturieren und ihr Business auf’s nächste Level zu bringen.“ Dafür hat sie die virtuelle Bürogemeinschaft „Mom’s Office“ gegründet. Diese bietet Gründerinnen Soforthilfe, sobald ihnen Fragen auf den Nägeln brennen.

Netzwerk für Unternehmerinnen in Rostock

In Rostock möchte die Unternehmerin darüber hinaus jetzt etablieren, was bereits in vielen anderen deutschen Großstädten erfolgreich ist: GründerMütter. Der Name steht für ein Netzwerk, das die Düsseldorferin Stefanie Gundel 2019 ins Leben gerufen hat, und das mittlerweile auch in Städten wie Frankfurt oder Leipzig zu finden ist. Die Idee: Frauen, die gegründet haben oder gründen wollen, tauschen sich aus, inspirieren sich gegenseitig und helfen einander dabei, mit dem eigenen Unternehmen erfolgreich durchzustarten.

Egal, ob sie schon länger als Selbstständige aktiv sind oder noch ganz am Anfang stehen, ob sie erst erwägen, sich selbstständig zu machen oder bereits etablierte Unternehmerin sind. Im Netzwerk sind alle Mütter und Schwangere willkommen, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit befassen. Die Frauen tauschen Ideen und Erfahrungen aus, helfen sich bei Business- und Lebenskrisen, lernen von- und miteinander und entwickeln sich so gemeinsam weiter.

Regelmäßig finden Treffen an wechselnden Orten in Rostock statt. Zuletzt trafen sich die Gründerinnen im „Atelier für schöne Räume“. Quelle: privat

Das Netzwerk trifft sich on- und offline: In virtuellen Meetups und realen Workshops inspirieren sich die Frauen gegenseitig, tauschen Tipps und Tricks für die erfolgreiche Unternehmensführung oder -gründung aus. Denn: Auch Soloselbstständige können im Team mehr erreichen als bei Alleingängen. Vor allem, wenn sie ganz am Anfang ihrer Karriere stehen.

GründerMütter sollen sich gegenseitig helfen

Buchhaltung, Marketing, Unternehmensführung, IT – Mompreneurs, wie gründende Mamis neudeutsch heißen, müssen quasi alleine wuppen, wofür sich Firmen ganze Abteilungen leisten. Eine Herausforderung, umso mehr, wenn im Homeoffice das Kind Aufmerksamkeit einfordert und unerledigte Hausarbeiten ablenken. Aber Frau kann und muss nicht in allem Expertin sein, um Erfolg zu haben, sagt Marlen Harder.

Statt sich durch x Ratgeber und Regelwerke kämpfen zu müssen, sollen Teilnehmerinnen der GründerMütter-Treffen den Info-Booster bekommen: Zu den Meetings lädt Gastgeberin Marlen Harder Unternehmerinnen ein, die in ihrem jeweiligen Metier auf Zack sind. Steuerberaterin, Social-Media-Profi, Gesundheitsmanagerin – sie teilen ihr Wissen mit der Community. „Die Frauen bieten einen echten Mehrwert“, sagt Marlen Harder. Künftig seien zudem Vor-Ort-Besuche in Startups geplant.

Beim GründerMütter-Treffen in Rostock tauschen sich Unternehmerinnen aus und motivieren sich gegenseitig. Quelle: privat

Die Offline-Treffen finden einmal im Quartal an wechselnden Orten in Rostock statt. Termine werden vorab online bekanntgegeben: Die Rostocker Facebook-Gruppe ist vor Kurzem online gegangen und zählt aktuell 30 Mitglieder. Über die Social-Media-Plattform stehen die Frauen in regem Austausch. Neuzugänge sind willkommen. Die Community fungiert auch als Motivationsspritze: In der Gruppe sollen Gründerinnen die nötige Kraft schöpfen, um voranzukommen, und bei Durststrecken den eigenen Schweinhund zu besiegen.

Präsenzveranstaltung ersetzen kann Facebook aber nicht, sagt Marlen Harder. „Manchmal hat man im Homeoffice das Gefühl, zu vereinsamen. Viele sind das Allein-vor-sich-Hinwerkeln leid. Da hilft auch kein Zoom-Meeting. Es tut gut, andere Gründerinnen in der realen Welt zu treffen.“ Der persönliche Austausch war einer Mama so wichtig, dass sie zum jüngsten Rostocker GründerMütter-Meeting aus Neubrandenburg anreiste. Solchen Frauen motivieren Marlen Harder in ihrer Arbeit. „Jedes Kind hat eine glückliche Mama verdient. Und wenn zu ihrem Glück die Selbstständigkeit gehört, möchte ich gern dabei unterstützen.“

Infos: www.gruendermuertter.net

Von Antje Bernstein