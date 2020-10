Rostock

Erik Ortlieb ist Projektleiter der „Kommune inklusiv“ in Rostock, einem Projekt, das Inklusion fördern und stärken soll. „Wir setzen uns für ein Rostock für alle ein“, erklärt der gebürtige Rostocker, „jeder kann genau so kommen, wie er ist“. Da ihm das Thema sehr am Herzen liegt, beschäftigt er sich auch in seiner Freizeit mit verschiedenen Projekten.

Eines davon ist der Podcast „Kaffee, Klatsch und Inklusion“, in dem er zusammen mit Anja Schulz Menschen aufzeigt, wie Inklusion funktionieren kann. Verschiedene Gäste finden regelmäßig auf ihrer grünen Couch Platz.

Auch die Familie kommt nicht zu kurz: Ortliebs zweijährige Tochter halte ihn ganz schön auf Trab und die ganze Familie lebe in und um Rostock, was es ermöglicht, viel Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Nach einem langen Tag verbringt Erik Ortlieb die Abendstunden aber auch gerne mal mit seinen Kumpels und einigen Gesellschaftsspielen.

Von Kira Müller