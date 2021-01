Rostock

Erneut kommt es zu Sperrungen an der Rostocker Vorpommernbrücke: Zum Abschluss der Arbeiten finden zwischen Mittwoch und Freitag Vermessungsarbeiten vom Verbindungsweg bis zur Warnowquerung statt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Dafür wird jeweils eine Fahrspur für die Arbeiten gesperrt. Die Brücke selbst ist davon nicht betroffen. Die Vermessungen werden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr vorgenommen.

Weiterhin erfolgten in der Nacht zum Donnerstag Vermessungsarbeiten auf der Vorpommernbrücke. Dafür wird in der Zeit von 1 bis 4:30 Uhr die Ampel am Knotenpunkt Warnowufer ausgeschaltet. Mobile Lichtsignalanlage regeln vorübergehend den Verkehr auf der Brücke.

Vorpommernbrücke marode

Grund für die Einschränkungen waren Kontroll- und Messarbeiten. Eine Spezialfirma kontrollierte, ob die 1998 eingebauten externen Spannglieder der Vorpommernbrücke noch ihre planmäßige Spannkraft aufweisen.

Im November war bekannt geworden, dass sich die 145 Meter lange Brücke stark verformt. Sie biegt sich in der Mitte um etwa 16 Zentimeter durch. Dadurch verkürzt sich die Restnutzungsdauer auf bis zu sechs Jahren.

Von OZ