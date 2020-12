Rostock

Diese Luftbrücke soll Leben retten: In Rostock sind am Dienstag die ersten schwer erkrankten Covid-19-Patienten aus Sachsen eingetroffen. Bereits in der Nacht war eine junge Frau aus Meißen mit dem Hubschrauber an die Ostsee gebracht worden, am Dienstagmittag folgte nun der zweite Patient.

Die Kliniken in MV – die Unis in Rostock und Greifswald sowie das Südstadt Klinikum in Rostock – nehmen insgesamt zehn Kranke aus Sachsen auch, um sie zu behandeln und zu retten. Hintergrund: Sachsen ist aktuell das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Bundesland, die Notaufnahmen und Intensivstationen im Süd westlichen Bundesland sind völlig überlastet.

Zur Galerie Am Dienstag sind die ersten schwer kranken Covid-19-Patienten aus Sachsen in Rostock gelandet. Sie werden in den Kliniken der Hansestadt versorgt, da es im Freistaat zu wenig freie Kapazitäten zur Behandlung gibt.

Auch in die Nachbarbundesländern – in Thüringen etwa oder Sachsen-Anhalt – gibt es kaum noch freie Plätze in den Krankenhäusern. Mecklenburg-Vorpommern hingegen hat noch ausreichend Kapazitäten und hat deshalb Hilfe angeboten. Der Flug von Dresden nach Rostock dauert mit dem Rettungshubschrauber gut eine Stunde.

Von Andreas Meyer