Rostock

Mit schneller Posaunen-, Trompeten- und Schlagzeugklängen sowie großem Applaus der Zuschauer eröffnen die „Les Bummms Boys“ am Freitagabend ihr Konzert im Kurhausgarten Warnemünde. „Habt ihr Bock auf Kultur?“, ruft Sänger und Gitarrist Stephan „Stüben“ Engelstädter gut gelaunt in die Menge, während die Band den ersten Song des Abends anstimmt. Die 300 Besucher antworten mit lautem Gejubel. Sie klatschen, machen Fotos, trinken Bier. Die Stimmung ist ausgelassen. Alle sind froh, wieder Konzerte besuchen zu können.

Für die Rostocker Band ist der Auftritt bei der Konzertreihe „Warnemünder Freitage“ der erste in der Heimatstadt seit des Corona-Lockdowns. „Alle Konzerte sind toll und wir freuen uns über jeden Auftritt“, sagt Schlagzeuger Tom Ludwig. „Aber in Rostock ist das was ganz Besonderes. Hier sieht man viele bekannte Gesichter. Auch viele Familienmitglieder sind hier.“

100 Auftritte im Jahr

Bis zu 100 Auftritte haben die fünf Musiker jährlich – hauptsächlich im Sommer. „Corona hat uns sehr getroffen“, sagt Ludwig. Engelstädter stimmt zu. „Als im April unsere große Veranstaltung im Theater abgesagt werden musste, wurde uns erst richtig bewusst, dass uns das noch lange beschäftigen wird.“ Die Künstler haben sich in den vergangenen Wochen mit Straßenmusik, verkauften Gutscheinen und Spenden über Wasser gehalten.

Zudem sind zwei Corona-Songs entstanden – „Happy And“ und der emotionale Titel „Shutdown“. „Als in den ersten Wochen gar nichts mehr ging, sind wir in uns gegangen und haben überlegt, was wirklich wichtig ist“, sagt Engelstädter. „Wir waren auch so hilflos. Wenn man quasi Berufsverbot hat, wird man emotional.“

Viele bekannte Hits

Die zwei neuen Stücke spielt die Band an dem Abend aber nicht. Stattdessen erklingen Songs wie „Frauen“, „Nackig“, „Die Liebe ist ein Hund“ oder „Retten“. Anfangs sitzen die meisten der 300 Zuschauer noch auf ihren Plätzen und schunkeln und singen zu der Pop, Rock, Ska und Indie Musik mit. „Sieht ein bisschen aus wie im Fernsehgarten“, meint Engelstädter lachend.

Doch spätestens beim Song „Reise“ springen fast alle auf. „Ich nehm dich mit, auf eine Reise. Auf meine ganz eigene Art und Weise“, singt „Stüben“ ins Mikrofon. Die Fans bewegen sich im Rhythmus – getanzt werden darf nur direkt vor dem eigenen Platz – mit ausreichend Abstand zu allen anderen. „Das ist eigentlich scheiße“, sagt Engelstädter. Aber wenn man den richtigen Zugang zu der Situation findet, kann das auch Spaß machen. Der Vorteil ist, dass die Leute dadurch, dass sie nicht komplett abgehen dürfen, auch besser zuhören und mehr auf die Texte achten.“

Gut gelauntes Publikum

Auch Maja Petzold würde gerne ausgelassener tanzen. „Das nervt. Aber immerhin sind kleine Konzerte wieder möglich“, sagt die 21-Jährige. Am Eingang musste sie ihre Daten hinterlassen, auf dem Weg zum Platz trägt sie eine Maske. Die Corona-Vorschriften nimmt sie für das Konzert aber in Kauf. „Ich mag die Band. Die Texte machen gute Laune und versprühen Lebensfreude“, sagt sie. „Ich kannte die Jungs schon vorher, aber richtig lieben gelernt habe ich sie gestern, als sie in einer Warnemünder Kneipe gespielt haben.“

Urlauber Hardy Reincke hat spontan entschieden, zum Konzert zu kommen. „Ich habe Werbung gesehen und vorhin den Soundcheck gehört“, sagt der Auswanderer, der in der Karibik lebt. „Eigentlich wollte ich zur Hanse Sail mit meiner Schwester, die noch hier lebt“, sagt er. „Jetzt mache ich einfach so ein bisschen Urlaub. Die Stimmung hier ist super.“

Kontakt zu den Fans

Den Musikern ist der Kontakt zu den Fans wichtig, immer wieder sprechen sie die Fans direkt an. Saxofonist Felix Unger und Posaunist Erik Weyer verlassen die Bühne und laufen musizierend durchs Publikum – begleitet vom Applaus der Menschen.

In der Pause und nach der Show signieren die Künstler CDs und andere Gegenstände, die die Fans mitgebracht haben. „Die Band kommt sehr sympathisch rüber“, meint Marie Kobs. „Ich mag die Musik. Die Texte lassen sich gut mitsingen.“

„Besucht Konzerte“

Gegen 22 Uhr neigt sich das zweieinhalbstündige Konzert schließlich dem Ende zu. „Wir sind froh, dass es jetzt wieder kleine Open-Airs gibt. Besucht die Konzerte. Für euch und für die Künstler“, sagt Engelstädter. Er und seine Band spielen am 21. August beim „Little Pangea“ und am 1. September im Klostergarten in Rostock. „Wir müssen uns darauf einstellen, ab Oktober erst mal wieder nicht zu spielen. Da ist es draußen zu kalt.“

Alle hoffen jedoch, dass es wieder aufwärtsgeht. „Gib mir ne Zeitmaschine. Und dann ist plötzlich alles wieder gut. Dreh die Zeit mit dir zurück, nur ein kleines Stück, und mit etwas Glück ist alles wieder gut“, heißt es in der Zugabe.

Von Katharina Ahlers