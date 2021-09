Rostock

Für die Hanse Sail ist Rostock in ganz Deutschland bekannt. Die maritime Großveranstaltung lockt jährlich Tausende Besucher an die Warnow. Ein echtes Stadtfest in der City fehlt Rostock aber bislang, findet Robert Uhde.

Er ist Vizevorsitzender des Schlösservereins MV. Dieser will zusammen mit dem Verein Östliche Altstadt und unterstützt vom städtischen Kulturamt die Stadt Rostock um eine neue Eventwoche bereichern: die Deutsch-Dänischen Klostertage. Diese feierten 2020 Premiere, zum 750. Gründungsjubiläum des Klosters zum Heiligen Kreuz . In diesem Jahr aber soll das Fest in wesentlich größerem Rahmen und mit mehr Besuchern stattfinden.

Großer Umzug durch die Stadt

Gleich neben dem Uniplatz, im Klostergarten, wird fünf Tage am Stück gefeiert. Die Organisatoren haben ein Programm zusammengeschnürt, das den Geschmack von Leckermäulchen, Wissbegierigen, Royalfans, Geschichtsinteressierten und Wirtschaftsleuten gleichermaßen treffen soll. Geplant sind unter anderem eine aufsehenerregende Parade und ein Wallanlagen-Fest samt XL-Picknick.

Los geht’s am 22. September mit einem Umzug durch die Innenstadt: Ausgehend vom Alten Markt führt er entlang verschlungener Pfade bis zum Kloster und soll unterwegs die Blicke auf sich ziehen. Denn die Teilnehmenden kleiden sich in historische Gewänder. Angeführt wird die Parade von einer Majestät: Königin Margarete Sambiria von Dänemark, die der Legende nach einst das Kloster stiftete als Dank, weil sie Schmarler Schiffer aus Seenot retteten. Durchlaucht soll beim Umzug als Schauspielversion die Hauptrolle spielen und von einer illustren Schar aus Edelfrauen- und Männern, Soldaten und kirchlichen Würdenträgern begleitet werden.

Rückblick: 2020 hatte Antje Joost-Hirsekorn in der Rolle der Königin Margarete Sambiria von Dänemark den Umzug durch die Stadt angeführt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Noch wird weitere Entourage gesucht. „Wer sich kostümiert beteiligen möchte, kann sich gern melden“, sagt Robert Uhde. Im Vergleich zum vergangenen Jahr soll der Umzug größer und länger werden. Uhde rechnet mit bis zu 400 Beteiligten. Unterwegs tauchen sie ab in die Historie: „Wir erzählen von den Wirren der Reformation, dem Reichtum des 19. Jahrhunderts, dem Raub des Klosterschatzes 1920 und enden bei der Moderne.“

Rostocker Lange Nacht der Wissenschaft am 23. September

Tags darauf, am 23. September, können die Rostocker und Rostockerinnen ihren Wissensdurst stillen – bei der „Kleinen Nacht der Wissenschaften“. Wie der Name nahelegt, ist sie die Miniversion der „Langen Nacht der Wissenschaften“. Das Public-Science-Event lockte jahrelang Nachtschwärmer in die Institute, Schulen und Hörsäle der Hansestadt, wo Experimente, Mitmachaktionen und Vorträge den Forschergeist weckten. Coronabedingt fand die Veranstaltung im vergangenen Jahr als Livestream statt.

Diesmal wird es eine Hybridversion mit Online- und Vor-Ort-Angeboten geben. „Das Programm wird stark von den Geisteswissenschaften geprägt sein“, kündigt Uhde an. Geplant sind ab 17 Uhr um die 50 verschiedenen Aktionen wie Podiumsdiskussionen und Schauvorlesungen. Im Klostergarten stehen Wissenschaftspagoden Spalier, in denen sich unter anderem das Leibniz-Institut für Katalyse präsentiert. „Es wird einen kleinen Schlaubatz geben, der Rundgänge zu den Stationen für Besucher anbietet“, sagt Uhde. In unmittelbarer Nachbarschaft wird es Führungen durch das Kulturhistorische Museum und die Zoologische Sammlung geben. Die After-Science-Party kann sich sehen und hören lassen: Im Klostergarten gibt’s Musik der 80er und dazu einen Lichtgarten und gutes Essen.

Buntes Fest für die ganze Familie

Der 24. September steht ganz im Zeichen des Netzwerkens: Beim Deutsch-Dänischen Wirtschaftstag sollen sich Vertreter aus Branchen wie Tourismus und Logistik austauschen und an Workshops teilnehmen können. Am Abend ist ein exklusiver Empfang in geschlossener Gesellschaft geplant.

Der Höhepunkt der Woche soll der Samstag werden. Um 14 Uhr startet das Fest an den Wallanlagen. Robert Uhde erwartet um die 1000 Gäste. Und die haben die Qual der Wahl: Kleinkunst, Musik, kulinarische Angebote, Kinderprogramm – hier wird sich jede Menge Erlebenswertes für Gäste jeden Alters abspielen, verspricht Uhde. Durch Mecklenburgs Schlösser und Gutshäuser können Besucher dank einer XL-Bildergalerie wandeln, die um die 30 Adelssitze zeigt. „Viele wissen gar nicht, welche Schätze sie vor Rostocks Stadttoren entdecken können. Wir wollen eine Brücke nach draußen bauen.“

Brunch und Musikgenuss

Wer das Feiern am Sonntag noch nicht satthat, dem wird der Finaltag munden: Um 10 Uhr beginnt das „White Buffet“ – ein Brunch entlang der Klostermauer. Nach dem Essen gibt es Livemusik zum Genießen: Bei der Mauerserenade – einem musikalischen Spaziergang entlang der Alten Stadtmauer – bekommen die Teilnehmenden ab 14 Uhr richtig was zu hören. Perlenkettengleich laden sieben kleine Klassikkonzerte zum Verweilen ein: am Klosterhof, der Heubastion, der Statue „Die Trinkende“, dem Brunnen am Rosengarten, der Friedenseiche, dem Lagerbuschturm und der Petrikirche wird aufgespielt.

„Mit den Klostertagen wird „den Rostockern, aber auch denen, die hier Urlaub machen, ein historisch geprägtes Erlebnis geboten, das die Innenstadt noch attraktiver macht und zugleich die Saison verlängert“, erklärt Uhde. Außerdem biete die Veranstaltung der lokalen Kunst- und Musikszene die Möglichkeit, sich live und vor großem Publikum zu präsentieren. Die diesjährige Veranstaltung ist erst der Anfang. Uhde: „Wir wollen, dass daraus bis zur Bundesgartenschau ein ganz großes Highlight wird.“

Von Antje Bernstein