Rostock

Es ist ein Anblick, der einige Anwohner im Rostocker Stadtteil Evershagen schockiert hat. Gleich 14 Bäume – darunter hauptsächlich Pappeln und Götterbäume – wurden in der Maxim-Gorki-Straße 68 gefällt. Zurückgeblieben sind lediglich die Stümpfe.

„Es sieht ganz schön trist aus“, sagt Hannelore Schubach, als sie auf dem Weg zu ihrer Schwiegermutter an dem Grundstück vorbeikommt. Sie fragt sich, ob diese Maßnahme nicht hätte verhindert werden können. „Ich finde es schade, dass die Natur in unserer Stadt immer öfter weichen muss – vor allem dort, wo ohnehin schon wenig Grün vorhanden ist. Aber bestimmt war es nicht anders möglich.“

Umgestaltung der Freifläche geplant

Dass dies so gewesen ist, teilt der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock (KOE) auf OZ-Anfrage mit. Notwendig geworden sei die Abholzung im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Freianlage auf dem Schulcampus unter dieser Adresse. Diese stamme aus den 70er Jahren und müsse erneuert werden. Neben einer ansprechenden und modernen Freigestaltung müssen zudem die Versorgungsleitungen auf dem Gelände saniert und eine umschließende Verkehrsführung für Feuerwehrzufahrten geschaffen werden. Bis zum Schulbeginn 2022 sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein, wie KOE-Mitarbeiterin Ines Schumacher bestätigt.

Genehmigung für 14 statt 22 Bäume erteilt

Wie aus einem Schreiben des Grünamtes hervorgeht, sei zunächst ein Antrag zur Fällung von insgesamt 22 Bäumen gestellt worden. Nach einem gemeinsamen Vororttermin am 20. Januar 2021 zusammen mit Vertretern des kommunalen Eigenbetriebs (KOE), dem Landschaftsarchitekturbüros Hannes Harmann und dem Amt für Stadtgrün wurde schließlich einer naturschutzrechtlichen Genehmigung zur Fällung von 14 Bäumen zugestimmt. Für die restlichen acht wurde eine Absage erteilt, weil diese unter anderem zur Errichtung von Stellplätzen und auf Grundlage der Stellplatzsatzung der Hansestadt gefällt werden sollen.

„Eigentlich wäre es doch schöner gewesen, wenn die Bürger über das Vorhaben informiert worden wären“, kritisiert Schubach. Dem kann ihr Nachbar nur zustimmen: „An mancher Stelle fehlt einfach die Transparenz. Mir war vorher nicht bekannt, dass hier so viele Bäume fallen sollen – dabei bin ich sehr aktiv in diesem Viertel.“

Ortsbeirat beklagt fehlende Kommunikation

Mit diesem Gedanken sind die beiden Evershäger nicht alleine. Auch der Ortsbeirat habe erst kurz vor Beginn der Arbeiten mitbekommen, dass Bäume auf dem Hof der Godewind-Schule gefällt werden. „Was uns ärgert, ist, wie wir davon erfahren haben“, klagt Niels Schönwälder (SPD), Vorsitzender des Gremiums. Information seitens der Stadt habe es im Vorfeld – so sagt er – nämlich nicht gegeben. Es sei die Leiterin der benachbarten Grundschule am Mühlenteich gewesen, die sich zu dem Thema bei den Mitgliedern des Ortsbeirats gemeldet habe.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem Schreiben betonte sie, dass es vermehrt Anfragen von Eltern gegeben hätte, was denn auf dem Nachbargrundstück los sei. Die Schule selbst sei eine Modell- und Umweltschule und bat auch im Zusammenhang als Vorreiter in Sachen Klimaschutz um Klärung des Sachverhaltes. „Nach diesem Brief haben wir uns unverzüglich an das zuständige Amt gewandt und um Erklärung gebeten“, so Schönwälder. „Wir sind diejenigen vor Ort und sollten frühzeitig Bescheid wissen, was in unserem Stadtteil passiert. Dies vor allem auch, damit wir die Bürger über solche Projekte informieren können. Wir hoffen, dass zukünftig wieder alle Beteiligten mit ins Boot geholt werden.“

Von Susanne Gidzinski