Rostock-Evershagen

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag in Rostock-Evershagen einen Brand verursacht. Wie die Polizei mitteilte, rückte die Rostocker Feuerwehr am Abend mit einem kompletten Löschzug in den Stadtteil aus. In Flammen stand Unrat auf einem Flachdach, es gab eine größere Rauchentwicklung.

Passanten hatten gegen 19.15 Uhr Qualm auf dem Ruinengelände an den Griebensöllen aufsteigen sehen und den Notruf gewählt. Wenig später trafen mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei mit zwei Streifenwagen ein. Während sich die Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten ausstatteten und in das verfallene Gebäude zum Löschen des Brandes gingen, suchten Polizeibeamte das nähere Umfeld nach möglichen Tätern ab.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Schaden entstand nicht, da das gesamte Gebäude ein einziger Großschaden sei.

In der Vergangenheit kam es auf dem Gelände an den Griebensöllen immer wieder zu Brandstiftungen. In Verdacht stehen Kinder. Die Polizei ermittelt.

Von Stefan Tretropp