Rostock

Nachts ohne Begleitung vom S-Bahnhof in Richtung Stadtautobahnbrücke laufen: Das ist für viele Anwohner des Rostocker Stadtteils Evershagen ein Graus. Schuld daran sei die unzureichende Beleuchtung entlang der Strecke und die mangelnde Einsehbarkeit des Weges aufgrund von dicht gewachsenen Gehölz.

„Es ist schon ziemlich gruselig, wenn man hier alleine langläuft und es dann plötzlich im Gebüsch raschelt oder die Schatten um einen herum anfangen sich zu bewegen“, sagt Beate Genc.

Mordfall bleibt in Erinnerung

Doch es sind nicht allein die Geräuschkulisse und die schlechten Sichtverhältnisse, die bei einigen Passanten Gänsehaut verursachen. 1996 hat sich auf genau dieser Strecke ein schrecklicher Vorfall ereignet – nämlich der Mord an der Rostocker Schülerin Antje. Die 15-Jährige war in der Nacht zum 7. Juli nach einem Besuch in einer Disco nicht nach Hause gekommen. Spaziergänger fanden ihren leblosen und teilweise entkleideten Körper am folgenden Nachmittag im Unterholz nahe der S-Bahn-Linie. Der Täter hatte mit einem stumpfen Gegenstand auf sie eingeschlagen, mehrfach mit einer Gabel auf sie eingestochen und sie erdrosselt.

Katrin Czekalla Quelle: Ove Arscholl

Als wäre es gestern gewesen, erinnert sich Katrin Czekalla an diesen Fall. Schließlich kannte sie das junge Mädchen persönlich. Sie sind zusammen zur Schule gegangen. „Von einem Tag auf den nächsten war sie einfach nicht mehr da. Das war wirklich schrecklich“, meint die zweifache Mutter. Zwangsläufig muss sie an diese Zeit zurückdenken, wenn sie in der Gegend unterwegs ist.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um sich selbst mache sich die junge Frau dabei aber keine Sorgen. Viel eher denkt sie daran, wie es sein wird, wenn ihre Sprösslinge – aktuell noch drei und fünf Jahre alt – eines Tages allein diesen Weg laufen müssen. „Diese Vorstellung finde ich beunruhigend. Als Elternteil kann man die Sorgen um seine Kinder eben nicht abstellen.“

Auf Umwegen nach Hause

Während Czekalla den Weg zu keiner Tageszeit meidet, gibt es einige andere Menschen, die das ab Einbruch der Dunkelheit bewusst tun. So zum Beispiel Beate Genc. „Wenn ich weiß, dass ich erst spät nach Hause komme, nutze ich lieber die Straßenbahn vom Hauptbahnhof aus. Das dauert zwar länger, dafür fühle ich mich dann allerdings sicherer“, gesteht sie.

Beate Genc (51) Quelle: Ove Arscholl

Ein Verhalten, das der 17-jährige Leon Dahse nur zu gut nachvollziehen kann. Er lebt zwar in Kröpelin, arbeitet aber in der Hansestadt und ist dementsprechend auch öfters in Evershagen unterwegs. „Es ist schon komisch, wenn man hier in den Abendstunden alleine lang muss. Es wäre cool, wenn hier demnächst etwas passieren würde.“

Neue Wegbeleuchtung geplant

Auch im Rathaus ist dazu bereits im vergangenen Jahr eine Beschwerde eingegangen, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze bestätigt. Zudem habe das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen im Oktober durch das Ortsamt Nordwest 2 im Auftrag des Ortsbeirates Evershagen die Bitte erhalten, die Gehölze auf dem Weg zur S-Bahn auszudünnen. Eine Kontrolle vor Ort habe jedoch ergeben, dass die Verkehrssicherheit nicht durch angrenzende Bäume eingeschränkt sei. „Die Laternen stehen vollkommen frei und können den Weg ungehindert ausleuchten“, so Kunze weiter.

Nichtsdestotrotz werde demnächst eine neue Wegbeleuchtung durch das Tiefbauamt planerisch beauftragt, heißt es aus dem Rathaus. Die Erneuerung der Wegebeleuchtung in Form von LED-Technik soll vorbehaltlich möglicher Lieferschwierigkeiten bei Masten und Leuchten im kommenden Jahr erfolgen. „

Wenn dieser Schritt nicht die gewünschte Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Rostocker und Rostockerinnen bringt, wird das Grünflächenamt sehr gerne in einem Vor-Ort-Termin mit dem Ortsbeirat über weitere Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand des angrenzenden öffentlichen Grüns beratschlagen und dessen Umsetzung dann für die Schnittsaison im Winter 2022/23 einordnen“, versichert Kunze.

Von Susanne Gidzinski