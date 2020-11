Rostock

Einen Platz, auf dem sie sich austoben, aber auch entspannt abhängen können – den wünschen sich die älteren Jugendlichen aus Evershagen schon länger. Bisher fehlt es aber im Stadtteil an entsprechenden Angeboten für die Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen. Die Hansestadt will das nun ändern und investiert rund 200 000 Euro, um im Süden von Evershagen neue Freizeitanlagen zu schaffen.

Die Suche nach einem geeigneten Standort war schwierig, „weil es in diesem Bereich kaum städtische Flächen gibt“, sagt Kerstin Eisermann vom Amt für Stadtgrün. Ausgewählt wurden am Ende zwei Bereiche, die nördlich und südlich der Straße Am Mühlenteich liegen und jeweils rund 10 000 Quadratmeter groß sind.

"Das X“ soll neuer Treffpunkt werden

Für die Gestaltung wurde das Berliner Büro Fiegl+Jahnke gewonnen. Und die Architekten wollen mit ihren Entwürfen gleich mehrere Wünsche der Jugendlichen umsetzen. So soll im nördlichen Teil – zwischen Messestraße und German Fight Company – eine kreuzförmige Fläche an den bereits vorhandenen Weg angedockt werden. „Wir haben den Bereich aufgrund der Form ,Das X' genannt. Vielleicht etabliert sich dieser Begriff auch bei den Jugendlichen“, so Architekt Markus Fiegl.

"Das X" - zwischen Messestraße und German Fight Company in Evershagen soll ein neuer Freizeittreff für Jugendliche entstehen. Vorgesehen sind Sportgeräte, aber auch ein überdachter Platz zum Chillen. Quelle: Arge Fiegl+Jahnke Berlin

Zum Bewegen sollen dort künftig ein Streetball-Feld, Tischtennis-Platten sowie eine Parcours-Anlage einladen. Um sich bei jedem Wetter treffen zu können, ist außerdem ein Unterstand geplant, der mit Bänken ausgestattet wird und geschützt in einem kleinen Baumhain liegt. „Die Ausstattungselemente sind mit Stahl, Beton und Massivholz bewusst robust gewählt“, erklärt der Architekt.

Rundkurs für Radler und Skater

Der südliche neue Freizeitbereich in Richtung des Mühlenteiches sei eher zum Bewegen als für den längeren Aufenthalt konzipiert – auch, um mögliche Konflikte mit den benachbarten Anwohnern zu vermeiden. Der vorhandene Weg würde zu einem rund 333 Meter langen Rundkurs erweitert und soll sowohl für Fußgänger und Jogger, als auch für Radler und Skater geeignet sein.

„Wir planen dort einen sogenannten Pumptrack mit modellierten Hügeln und Rampen“, sagt Fiegl. Das sei ein neuer Trend für Roller und Fahrräder, denn durch die Modulation der Strecke würde bei Gewichtsverlagerung Geschwindigkeit ohne Treten aufgebaut.

In der Nähe des Mühlenteichs können die jugendlichen aus Evershagen bald einen sogenannten Pumptrack nutzen. Quelle: Arge Fiegl+Jahnke Berlin

Was vor Ort denkbar wäre, aber aktuell nicht im Kostenrahmen liegt, sei die Ausweitung der Strecke auf den südlichen Hügel am Mühlenteich, um eine Crossstrecke anzulegen. Auch der vorhandene Aufenthaltsbereich mit Hütte und Grillplatz könnte noch integriert werden, so der Experte.

Sport machen zum Handy laden

Die Mitglieder des Evershäger Ortsbeirates waren vom Konzept begeistert. Eik Deistung ( CDU/UFR) schlug noch vor, den Rostocker Verein Straßensport für die Parcours-Anlage mit ins Boot zu holen.

Zweifel gab es im Gremium nur darüber, ob die geplante Streetballanlage wirklich genutzt wird. Bereits vorhandene Basketballflächen im Stadtteil seien nach Ansicht der Ortsbeiratsmitglieder weniger gut frequentiert. Architekt Fiegl erklärte, dass der Plan die Ideen der örtlichen Jugend aufgreife. Zudem sei beispielsweise ein Fußballfeld kostenintensiver, weil neben Toren auch in Ballfangzäune investiert werden müsste.

Ein Wunsch der künftigen Nutzer sei übrigens nicht zu realisieren gewesen: „Die Jugendlichen hätten natürlich gern WLAN und Steckdosen – aber sowas gibt es im Wald auch nicht“, erklärte Architekt Markus Fiegl.

Vielleicht müssen die Teenager aber doch nicht auf Lademöglichkeiten für die Mobiltelefone verzichten: Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder schlug nämlich vor, zu prüfen, ob man spezielle Sportgeräte integrieren könnte, die bei Benutzung Energie für die Handys abgeben. Ob es so kommt, wird sich im kommenden Jahr entscheiden. Denn geplant ist, im Herbst 2021 mit dem Bau beider Anlagen zu beginnen.

