Bei einer Schlägerei ist in Rostock ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am Freitagmittag im Stadtteil Evershagen mehrere Personen in Streit.

Bei der Rangelei in der Bertolt-Brecht-Straße stürzte einer der Beteiligten gegen 12 Uhr und zog sich dabei eine stark blutende Platzwunde zu. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Vorfall, der sich in einem öffentlichen Sitzbereich hinter einem Discounter ereignete.

Polizisten untersuchen den Tatort in Rostock-Evershagen. Quelle: Stefan Tretropp

Der 49-Jährige kam mit leichten Verletzungen an Kopf und Gesicht ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Tatort mit rot-weißem Absperrband. Die Ermittler sicherten Blutspuren am Boden und diverse andere Beweise. Sie beschlagnahmten unter anderem mehrere Alkoholflaschen und einen schwarzen Gegenstand. Eine Waffe soll laut der Polizei aber nicht im Spiel gewesen sein.

Was der Auslöser für die handfeste Auseinandersetzung war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

