Das gefährliche Wendemanöver eines jungen Autofahrers hat im Rostocker Stadtteil Evershagen am Montag einen Unfall ausgelöst, bei dem ein Junge (12) schwer verletzt wurde. Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 26-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er raste in eine Straßenbahnhaltestelle, an der mehrere Menschen warteten.