Rostock-Evershagen: Unbekannte setzen Sperrmüllhaufen in Brand

Rostock-Evershagen

Schreck für die Anwohner der Maxim-Gorki-Straße in Rostock-Evershagen: Dort ist am Dienstagabend ein Müllhaufen lichterloh in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das schnelle Eingreifen der Rostocker Berufsfeuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung von Flammen und Rauch verhindern.

Zu dem Vorfall kam es gegen 21 Uhr, als Anwohner eines angrenzenden Mehrfamilienhauses auf den großen Feuerschein und die starke Rauchentwicklung in der Wendeschleife aufmerksam wurden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte der Müllhaufen bereits in voller Ausdehnung. Bislang unbekannte Täter setzten neben einem Mülltonnen-Platz abgestellten Sperrmüll in Brand.

Die Besatzungen zweier Funkstreifenwagen konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief zunächst ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Benjamin Vormeyer / OZ