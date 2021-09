Rostock-Evershagen

Elke Braun (77) ist Mieterin der ersten Stunde: Seit Mai 1971 lebt sie im Rostocker Stadtteil Evershagen; damals war dort noch alles „Schlamm und Gatsche“, erzählt sie.

Der Stadtteil hat sich seitdem sehr verändert: Überall stehen jetzt Wohnhäuser, und die Nahverkehrsanbindung hat sich deutlich verbessert. Am Anfang musste sie noch bis zur Stadtautobahn laufen, damit sie den Bus nehmen konnte. Heute hält die Bahn fast vor der Haustür.

Zur Galerie Der Rostocker Stadtteil Evershagen ist am Freitag 50 Jahre alt geworden. Bilder aus den Anfangszeiten zeigen, wie das größte Viertel der Hansestadt entstand.

Elke Braun engagiert sich seit Jahrzehnten sozial. Sie hat Unterricht gegeben, ist Teil des Ortsbeirates und aktiv im Mehrgenerationenhaus des Instituts Lernen & Leben, in dem am Freitag „50 Jahre Evershagen“ gefeiert wurde. Sie sei in Evershagen „bekannt wie ein bunter Hund“, sagt sie lachend.

Evershagen eine Schlafstadt?

Elke Braun und Antje Dannehl-Klein (56), die selbst seit Jahren im Mehrgenerationenhaus aktiv ist, freuten sich sehr, dass das Fest zum 50. Geburtstag Evershagens nicht ins Wasser fiel. Doch es blieb trocken und so konnten Besucher bei einer Tasse Kaffee, einem Stück Kuchen oder einer Bratwurst die Musik genießen – es gab auch einen kurzen Live-Auftritt –, an Infoständen darüber lernen, was den Stadtteil bewegt, und an einer Torwand oder beim Glücksrad ihr Glück versuchen. Für Kinder gab es eine Hüpfburg.

Doch obwohl dutzende Einwohner von Evershagen am Freitag feierten, sei der Stadtteil „jetzt Schlafstadt geworden“, sagt Elke Braun. Früher, als es im Fischerdorf noch Katen und am Scharren noch ein Café und ein Restaurant gab, da war Evershagen „so was von belebt“, berichtet die Rentnerin. Doch all das existiert heute nicht mehr und sie findet: „Hier müsste kulturell etwas passieren“.

Mehrgenerationenhaus ist Treffpunkt des Stadtteils

Deshalb sind sie und Dannehl-Klein so froh, dass es das Mehrgenerationenhaus gibt. Denn dort sind sie da für die „Sorgen und Nöte, die Freuden und den Spaß“ der Menschen, dort geht beim Seniorentreff und im Jugendklub „richtig was ab“, erzählen die zwei.

Auch Lukas Klein (26) ist im Mehrgenerationenhaus aktiv. Seit acht Jahren als Ehrenamtler, seit Mai nun fest angestellt. Er sagt, trotz des Umzugs nach Groß Klein „lebe ich effektiv noch hier“. Er erlebt Evershagen als „familiären Stadtteil“. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs sei, grüßen ihn Kinder und Erwachsene, die ihn über seine Arbeit kennen. Für ihn sei Evershagen sein „zweiter Lebensraum“.

Von Antonia Francke