Schiff ahoi! Der Drang nach Abenteuern, Freiheit und zur Seefahrt hat schon immer viele junge Leute dazu bewegt, eine maritime Ausbildung zu beginnen und an Bord zu gehen. So auch Karl-Heinz Walzak, der vor 50 Jahren aus der Oberlausitz an die Ostsee zog, um eine Lehre als Hochseefischer mit Abitur beim Fischkombinat Rostock zu beginnen.

Das Fischkombinat war für die Hochseefischerei der DDR verantwortlich und beschäftigte zeitweilig über 8000 Menschen. Nach der Wende wurde der Betrieb aufgelöst.

„Vom Teenager zum Mann“

An die Lehrzeit kann sich der Steuermann gut erinnern: „Die Zeit hat uns vom Teenager zum Mann werden lassen“, so der heute 68-Jährige. So hätten damals „24 junge Burschen aus Sachsen, Thüringen und von der Ostseeküste kommend“, ihre dreijährige Ausbildung begonnen.

„Zweieinhalb Jahre waren wir an Land, haben Abitur und Lehrgänge zur Brandabwehr und Rettung absolviert“, erzählt er. Danach ging es für ein halbes Jahr auf einem Fangschiff zur See. Und zwar nicht um die Ecke, wohlgemerkt, sondern weit weg, bis nach Grönland, Island und die USA.

Wiedersehen macht Freude: Klassentreffen der ehemaligen Lehrlinge des Fischkombinats Rostock Quelle: Karl-Hein Walzak

„Da sind einem schon mal die Finger gefroren“

An seine abenteuerliche „Lehrlingsreise“ nach Kanada könne sich der heute in Magdeburg lebende Karl-Heinz Walzak besonders gut erinnern. „Es waren bis zu minus 30 Grad Celsius. Wir waren fischen zwischen den Eisschollen. Da sind einem schon mal die Finger gefroren“, erzählt er.

Nicht mehr als 25 Matrosen seien sie pro Schiff gewesen, davon ein bis zwei Lehrlinge. Gerade an die Seekrankheit und das Laufen hätte man sich anfangs gewöhnen müssen. „Man konnte ja nicht bei jeder Welle stolpern“, meint er. Zwischen 90 und 100 Tagen dauerte eine Reise. „Die Zeit hat uns abgehärtet und selbstständig gemacht“, berichtet der 68-Jährige.

Wiedersehen macht Freude

Nach der Ausbildung und dem Abitur seien alle unterschiedliche Wege gegangen. Karl-Heinz Walzak besuchte später noch die Seefahrtsschule, um Schiffsoffizier zu werden und lebte bis zur Wende in MV.

50 Jahre später kamen 14 der ehemaligen Klassenkameraden wieder in der Hansestadt zusammen. Alle seien erstaunt gewesen, wie viel sich verändert habe, schreibt er. Vom ehemaligen Internat der Betriebsberufsschule „ John Schehr“, den Holzhafen bis hin zum neuen maritimen Ausbildungszentrum in Warnemünde. Die Wiedersehensfreude sei groß gewesen und auch wenn nicht jeder am Ende der Hochseefischerei treu geblieben sei, so hätten „alle, ohne Ausnahme, ihren Platz im Leben gefunden“.

