Für seine jahrelange verdienstvolle Arbeit in Rostock soll sich Ex-Zoodirektor Udo Nagel in das Ehrenbuch der Stadt eintragen dürfen. Dafür muss der Hauptausschuss der Bürgerschaft auf seiner Sitzung am 22. Februar grünes Licht geben. Unter der Leitung des heute 67-Jährigen wurden in den vergangenen Jahren unter anderem das Darwineum und das Polarium errichtet. Zudem konnte der Zoo Rostock 2022 zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als bester in Europa in der Kategorie bis eine Million Besucher gewinnen.

Gesamtes Berufsleben im Zoo Rostock verbracht

Der am 26. April 1954 in Wismar geborene Udo Nagel war „bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Juni 2021 nahezu über sein gesamtes Berufsleben mit dem Rostocker Zoo auf das Engste verbunden und hat diesen stetig zu einer international bekannten und anerkannten Einrichtung entwickelt“, heißt es in der Begründung zur Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt.

So kam Nagel 1976 als Tierpfleger in den Zoo, wurde später stellvertretender Tierpflegeinspektor, Lehrausbilder, wissenschaftlicher Assistent und Mitglied des Direktoriums. Mit der Gründung der Zoologischer Garten Rostock gGmbH wurde Nagel im Januar 1992 deren Geschäftsführer.

Udo Nagel im Jahr 1985 – schon damals mit Vollbart Quelle: privat

„Unter der Ägide von Udo Nagel erlebte der Rostocker Zoo einen stetigen Anstieg der Besucherzahlen und entwickelte als der touristische Leuchtturm unserer Stadt eine Strahlkraft weit über die Landes- und Bundesgrenzen hinaus“, heißt es in dem Papier, das Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) dem Hauptausschuss vorlegen will.

Für Projekte wie Darwineum und Polarium – „jeweils einmalige Mischungen aus Museum, Erlebniswelt und Tierhaltung“ – bereitete er oft schon Jahre vor den ersten Spatenstichen die entsprechenden Entscheidungen vor. Von den rund 38 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten für beide Projekte akquirierte er persönlich einen nicht unerheblichen Teil über Spenden und aus Förderprogrammen, heißt es weiter.

Zum Honorarprofessor der Universität Rostock ernannt

Udo Nagel wurde im September 2021 bereits zum Honorarprofessor der Universität Rostock ernannt und damit für sein „umfassendes und tatkräftiges Wirken für die Ausbildung von Studierenden an fünf Fakultäten zu biologischen, pädagogischen, technischen Themen und Marketingaspekten“ geehrt, wie Rektor Prof. Wolfgang Schareck beschrieb. Nagel selbst hatte 1976 an der Alma Mater der Hansestadt sein Diplom als Agraringenieur im Bereich Veterinärmedizin abgelegt.

Die Geschicke des Rostocker Zoos legte er im Juni 2021 in die Hände von Antje Angeli. Sie war bereits zuvor seine Stellvertreterin und Kuratorin im Tierpark und hat Projekte, wie zum Beispiel den Bau des Polariums, begleitet. Die seit 2018 darin lebenden Eisbären erhielten erst vor kurzem Nachwuchs. Für die Zwillingsmädchen werden noch Namen gesucht.

Die Leitung des Rostocker Zoos übergab Udo Nagel im Juni 2021 an seine Kuratorin Antje Angeli. Quelle: Ove Arscholl

Mit dem Eintrag in das Ehrenbuch würdigt Rostock herausragende Persönlichkeiten sowie engagierte Vereine und Einrichtungen, die sich um die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verdient gemacht haben – auf politischem, kulturellem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem oder sozialem Gebiet –, und dadurch das Ansehen der Stadt förderten. Zuletzt durfte sich 2021 Kirchenmusikdirektor Markus Johannes Langer eintragen. Auch Rostocks „Spielmannopa“ Michael Tryanowski und Marten Laciny alias Marteria stehen im Ehrenbuch.

Für Udo Nagel soll zum Eintrag in das Buch ein Festakt „gemäß der Satzung in einem feierlichen Rahmen stattfinden, der aufgrund der derzeitigen Lage und den damit einhergehenden Auflagen momentan nicht hergestellt werden kann.“ Er wird daher auf einen Zeitpunkt verschoben, zu dem die erforderlichen Gegebenheiten dies zulassen, heißt es aus dem Rathaus.

Von Katrin Zimmer