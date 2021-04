Rostocker Expertin: Was Sie vor dem Bau oder Kauf einer Immobilie wissen sollten

Rostock

Die Corona-Pandemie hat den Wunsch nach einem Eigenheim und mehr Platz bei vielen Menschen deutlicher denn je aufkommen lassen. Doch wie viel Haus – oder auch Wohnung – kann ich mir mit meinem Gehalt eigentlich leisten? Und was muss ich beachten, wenn ich einen Kredit von der Bank haben möchte?

Fragen dieser Art sind Swantje Buhls Fachgebiet. Sie leitet das Team „Spezialberatung Baufinanzierung“ bei der Deutschen Bank in Rostock. Für die OZ hat sie die wichtigsten beantwortet. Ihre Antworten im Überblick.

OZ: Welche Fragen sollte ich mir vor dem Bau oder Kauf stellen?

Swantje Buhl: Natürlich sind eine Reihe von Fakten zu klären: Kann ich mir eine eigene Immobilie leisten? Wie teuer darf sie sein? Wie sollten die Konditionen aussehen, damit sie zu meiner persönlichen Situation passen? Es geht aber nicht nur um Zahlen, sondern auch um den persönlichen Lebensstil und Wünsche: Möchte ich meine Kinder in einem Garten spielen sehen? Will ich aus Karrieregründen ungebunden sein und von vornherein nur „auf Zeit“ an einem bestimmten Ort bleiben? Die Antworten auf solche „Herz-Fragen“ kann man nur selbst ergründen.

Für alle anderen Fragen ist mein Tipp, sich von erfahrenen Fachleuten beraten zu lassen. Das Internet ist beim ersten Konditionen-Vergleich hilfreich, aber die vielleicht noch viel wichtigeren Themen kommen sehr oft erst im Beratungsgespräch auf den Tisch.

Welche Arten der Baufinanzierung gibt es?

Eine Baufinanzierung umfasst verschiedene Formen von zweckgebundenen Krediten, die für den Kauf, für den Bau oder die Renovierung eines Hauses oder einer Wohnung aufgenommen werden.

Welche Form der Finanzierung wird am häufigsten gewählt?

Die häufigste Finanzierungsform ist das Annuitätendarlehen. Dabei zahlt der Kreditnehmer jeden Monat eine gleichbleibende Rate, die sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt. Die Tilgung verringert fortlaufend die bestehenden Verbindlichkeiten aus dem Darlehen. Im selben Maß reduziert sich nach und nach der auf die Zinsen entfallende Anteil der Rate, während der Tilgungsanteil zunimmt.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?

Am Anfang steht die Finanzplanung. Dabei hilft zunächst eine Faustformel: Um zu ermitteln, welche monatliche Belastung auf Dauer tragbar ist, zieht man vom Nettoeinkommen die Ausgaben für Lebenshaltung und Grundsicherung ab. Dabei sind auch Nebenkosten wie Strom und Heizung zu veranschlagen, die weiterhin anfallen. Man sollte, soweit dies möglich ist, künftige Änderungen berücksichtigen. Zum Beispiel Ausbildungskosten für Kinder, die vielleicht in einigen Jahren studieren werden. Die Restsumme steht – grob gerechnet – für die Finanzierung zur Verfügung.

Ein anderer Eckpunkt: Käufer profitieren aktuell von einem günstigen Zinsniveau. Aber niemand weiß heute, wo die Zinsen in zehn Jahren stehen werden. Nun läuft eine private Immobilienfinanzierung meist über gut 30 Jahre. Deshalb sollte die Finanzierung so kalkuliert sein, dass es auch im Fall eines deutlichen Zinsanstiegs keine Probleme gibt. Um sich das günstige Zinsniveau zu sichern, entscheiden sich die Käufer aktuell eher für eine lange Zinsbindung, also zum Beispiel 15 oder 20 Jahre.

Benötige ich Eigenkapital oder ein bestimmtes Einkommen?

Die monatliche Belastung muss zum Einkommen passen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Sicherheit des zu erwartenden Einkommens. Natürlich lassen sich künftige Entwicklungen immer nur abschätzen, nicht sicher vorhersagen. Deshalb ist Eigenkapital sehr wichtig. Je weniger Eigenkapital vorhanden ist, desto mehr Risiko gehen die Käufer ein und umso teurer wird die Finanzierung. In der Regel ist eine Eigenkapitalquote von 20 Prozent zu empfehlen.

Unterschätzt wird oft die Höhe der zusätzlichen Kosten, die beim Kauf anfallen. So sind unter anderem die Grunderwerbsteuer und Kosten für Notar und eventuell auch Makler zu zahlen. Insgesamt können die Nebenkosten zehn Prozent des Kaufpreises oder mehr betragen. Das muss grundsätzlich aus dem Eigenkapital erbracht werden.

Plötzlich arbeitslos oder arbeitsunfähig: Wie kann ich mich absichern?

Die Corona-Pandemie führt uns leider vor Augen, dass es immer unliebsame Überraschungen geben kann. Tatsächlich bringen Krankheit oder ein Jobverlust manche – an sich gute – Finanzierungspläne in die Bredouille. Umso wichtiger ist es für Bauherren, angemessene Rücklagen für Notfälle und schwierige Phasen liquide zu halten. Als Faustregel können drei Monatsgehälter gelten.

Unverzichtbar ist eine ausreichend hohe Risikolebensversicherung. Sie springt im Todesfall ein, tilgt den Kredit und sichert die Hinterbliebenen ab. Anzuraten ist auch eine Berufsunfähigkeitsvorsorge für berufstätige Ehepartner. Zum Schutz vor den finanziellen Folgen von Arbeitslosigkeit kann ebenfalls eine Versicherung sinnvoll sein. Wichtig ist für Bauherren zudem eine spezielle Haftpflicht- und eventuell auch eine Unfallversicherung. Eine persönliche Beratung hilft hier weiter.

Kommt es zu Problemen, sollten Betroffene generell immer frühzeitig auf ihren Berater zugehen. Dieser hat verschiedene Möglichkeiten, die Situation zu entschärfen. Schließlich möchten wir als Bank, ebenso wie der Kunde, die Finanzierung gemeinsam zu einem guten Ende bringen.

Von Pauline Rabe