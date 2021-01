Rostock

Wer hat die bessere Idee gegen verstopfte Straßen und Dauerstau in der Rostocker Innenstadt? Aus dieser Frage hat sich ein Wettbewerb zwischen Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) und der FDP in der Bürgerschaft entwickelt. Während Matthäus Pendler und Umlandbewohner, die zum Einkaufen in die Stadt fahren, mit neuen Leichtbau-Parkhäusern („ Parkpaletten“) zum Umsteigen vom Auto auf Bus und Straßenbahn bewegen möchte, gehen die Liberalen jetzt noch einen Schritt weiter: Der ÖPNV müsse für die Umsteiger kostenlos sein, wenn sie ein Parkticket gelöst haben.

„Es braucht mehr als die Liebe des Senators zu Parkpaletten, um das Verkehrschaos zu beenden“, sagt der FDP-Abgeordnete Christoph Eisfeld. Ein Angebot an neuen Stellplätzen allein werde nicht reichen, um die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Das zeige sich bereits jetzt an den bestehenden Park & Ride-Parkplätzen in Dierkow, am Mühlendamm und in der Südstadt, die nur mäßig genutzt werden – obwohl man von dort aus mit dem Bus und Bahn in wenigen Minuten in die Innenstadt weiterfahren kann.

Tickets für den Bus, Wertbons für Geschäfte

Nötig seien kreative Ideen, um das Umsteigen attraktiver zu machen, fordern die Liberalen. Eine Lösung könnten Gratis-Tickets für die RSAG sein. Oder Wertbons für Rostocker Geschäfte, beides in Verbindung mit dem Kauf eines Parkscheins. Ein solches Konzept könne helfen, die Innenstadt vor der wachsenden Konkurrenz des Online-Shoppings attraktiver zu machen. Hamburg habe zusammen mit VW das gelungene Projekt „Moia“ vorgelegt – 500 Elektro-Kleinbusse decken seit 2019 einen großen Teil des Stadtgebiets ab. Für Rostock sei es zu wenig, neue Parkhäuser zu bauen. Das ließe sich nach Ansicht von Eisfeld mit Hilfe der Wiro zwar schnell umsetzen. „Wir können aber mit der Wiro neben dem Wohnungsmangel nicht auch noch unsere Verkehrsprobleme lösen“, erklärt Eisfeld.

Matthäus habe bisher keine Antwort geliefert, wie er die Parkpaletten und ÖPNV miteinander verknüpfen will, sagt die FDP-Abgeordnete Julia Kristin Pittasch. „Das muss mehr sein als ein dunkler Parkplatz am Stadtrand, bei dem man abends lange auf den nächsten Bus wartet“, sagt die Politikerin.

Senator will Konzept im März vorlegen

Die FDP will mit einem Antrag prüfen lassen, wie sich die Verbindung von Öffentlichem Nahverkehr und Park-Ride-Plätzen umsetzen ließe. Eigentlich sollte der Wirtschaftsausschuss diese Woche darüber diskutieren. Doch nun wurde die Debatte kurzfristig auf den März vertagt. Senator Matthäus will dann sein neues Park-Ride-Konzept in der Bürgerschaft vorstellen. Es sei ein „natürlicher Bestandteil“ eines solchen Konzepts, den Umstieg vom individuellen Pkw-Verkehr „in öffentliche Sammelfahrzeuge anzubieten, um die Innenstadt zu entlasten“, teilt Matthäus in einer Stellungnahme mit. Eine Anfrage an die Rathaus-Pressestelle, wie das genau aussehen soll, blieb am Mittwoch unbeantwortet.

In den vergangenen Monaten stellte der Senator mehrfach seine Idee vom Bau mehrerer Parkpaletten vor, unter anderem in der KTV und in Warnemünde. Im Gegensatz zu einem regulären Parkhaus sind diese billiger, können schneller auf- und wieder abgebaut werden. In der KTV sollen die Leicht-Parkhäuser den wachsenden Parkplatzmangel entschärfen. Eine Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich genügend Dauermieter finden, erklärte Matthäus vor einigen Wochen. Der monatliche Mietpreis soll demnach bei rund 120 Euro liegen. Im November wurde bekannt, dass der Bauunternehmer Fred Muhsal aus Waren an der Müritz ein großes Parkhaus am Rand der KTV im Neptun-Viertel bauen will.

Von Gerald Kleine Wördemann