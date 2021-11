Roggentin

Am 6. April diesen Jahres hat ein Verdächtiger in einer Bankfiliale in Roggentin bei Rostock versucht Bargeld abzuheben. Die Polizei bittet nun um Unterstützung bei der Fahndung nach dem Unbekannten.

Polizei fahndet nach einem unbekannten Bankbetrüger. Quelle: Polizei Rostock

Der auf dem Foto abgebildete Mann wollte mit einem gefälschten Personalausweis in der Commerzbank-Filiale in Roggentin Bargeld abheben. Ihm wurde jedoch kein Geld ausgezahlt, da eine Mitarbeiterin der Bank erkannte, dass es sich nicht um den Kontoinhaber handelte.

Aufgrund eines Beschlusses fahndet die Polizei nun nach dem unbekannten Mann. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Sanitz unter 038209-440, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ /sala