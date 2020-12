Rostock-Reutershagen

Eine Fußgängerin ist am Mittwochvormittag in Rostock von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Vorfall hatte sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr im Stadtteil Reutershagen, in direkter Nähe zum Betriebshof der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) im Schwarzen Weg ereignet. Wie es hieß, bog der Fahrer eines in Lübz zugelassenen Opels vom Schwarzen Weg nach links auf das Betriebsgelände der RSAG ein.

Dabei übersah er eine Frau, die auf dem Fußweg auf dem Weg zur Arbeit unterwegs war. Diese erfasste er mit seinem Wagen. Die Fußgängerin stürzte daraufhin zu Boden. Sofort wurden Rettungskräfte und die Polizei verständigt. Sie war nach der Kollision noch ansprechbar, ein Notarzt untersuchte sie.

Von Sonne geblendet?

Die Fußgängerin kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Als mögliche Unfallursache gab der Autofahrer den Polizisten gegenüber an, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein. Die Beamten haben die genauen Ermittlungen zum Ablauf des Unglücks aufgenommen.

