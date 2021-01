Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag am Hauptbahnhof in Rostock einen Unfall gebaut, als er mit seinem Wagen Driften wollte. Dies ging schief und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei krachte er in die Bushaltestelle und verursachte einen Schaden von 40 000 Euro.