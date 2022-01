Rostock

Ein Fahrgast eines Linienbusses hat am vergangenen Wochenende in Rostock einen Busfahrer mit einer Pistole bedroht und ist dann geflüchtet. Die Polizei fahndete nach dem Täter, bislang jedoch erfolglos.

Der Vorfall hatte sich bereits am frühen Samstagmorgen ereignet, wurde aber erst jetzt und nur auf Nachfrage von Polizeipressesprecherin Dörte Lembke bestätigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stieg der Mann gegen 5.30 Uhr in den Bus der Fledermaus-Linie an der Haltestelle Kabutzenhof ein. Er hatte eine Bierflasche in der Hand und keinen Fahrschein dabei. Laut Lembke wollte der Täter ein Ticket im Bus lösen und hatte nur einen großen Geldschein dabei, den der Busfahrer nicht wechseln konnte. Es entstand ein Wortgefecht zwischen den beiden. Die Situation eskalierte anschließend.

„In der Folge richtete die Person einen waffenähnlichen Gegenstand in Richtung des Busfahrers“, erklärte Dörte Lembke weiter. Dann beendete der Täter die Bedrohung, steckte seine Waffe wieder ein und verließ den Bus. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Die verständigte Polizei traf zwar kurz nach dem Vorfall mit mehreren Streifenwagen am Tatort ein, jedoch war der Pistolen-Mann zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr anzutreffen. Die anschließende Fahndung im näheren Umfeld nach dem flüchtigen Täter endete erfolglos.

„Die Kripo ist aktuell dabei, die Videoaufzeichnung auszuwerten“, beschrieb Lembke. Eine erste Personenbeschreibung konnte die Pressesprecherin auch zweieinhalb Tage nach der Tat nicht mitteilen. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall laufen auf Hochtouren.

Von Stefan Tretropp