Rostock

Ein Fahrradfahrer und ein Auto sind am Mittwochnachmittag in der Rostocker Innenstadt zusammengestoßen. Der Radler verletzte sich dabei leicht. Zu dem Verkehrsunfall kam es nach Polizeiangaben gegen 14.40 Uhr in der August-Bebel-Straße, auf Höhe des Landgerichts.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Fahrerin eines Nissan und der 42-jährige Radler zuvor parallel nebeneinander auf der August-Bebel-Straße in Richtung Steintor unterwegs. Beim Abbiegen der Autofahrerin in die Hermannstraße übersah sie - offenbar wegen des toten Winkels - den Fahrradfahrer und erfasste diesen mit dem vorderen Kotflügel.

Fahrradfahrer und Auto in Rostocker Innenstadt zusammengestoßen: 42-Jähriger von abbiegendem Nissan erfasst und verletzt Quelle: Stefan Tretropp

Der 42-Jährige stürzte von seinem Rad auf den Boden. Kurz nach dem Zusammenstoß trafen die Polizei, der Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr an der Unfallstelle ein. Die Rettungskräfte behandelten den 42-Jährigen, der nach erstem Stand mit einer leichten Verletzung am rechten Arm davonkam. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die Nissan-Fahrerin eingeleitet.

Von Stefan Tretropp