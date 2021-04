Rostock-Stadtmitte

Ein 54-Jähriger, der in mehreren Rostocker Betreuungseinrichtungen als falscher Pfleger – ohne die entsprechenden Qualifikationen – gearbeitet hat, ist am Dienstag am Landgericht der Hansestadt zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Der gebürtige Hesse Jürgen M. hatte den angeklagten gewerbsmäßigen Betrug, Urkundenfälschung und Diebstahl gestanden. Sicherlich auch deshalb, weil ihm in einem Deal eine Gesamtfreiheitsstrafe von maximal fünfeinhalb Jahren in Aussicht gestellt wurde.

In Vorstellungsgesprächen wusste Jürgen M. zu überzeugen

Zwischen Oktober 2019 und Frühjahr 2020 war der Mann mit einer am heimischen Computer gefälschten Urkunde, die ihn als staatlich geprüfter Krankenpfleger auswies, aktiv. Ehe die Fälschung aufflog, hatte der heute 54-Jährige in mehreren Pflegeeinrichtungen schon mit der Arbeit am Patienten begonnen. Dem Angeklagten gelang es zuvor immer wieder, die Heimleitungen in den Vorstellungsgesprächen von sich und seinen angeblichen Pfleger-Qualitäten zu überzeugen. Mehrere in der Pflegebranche arbeitende Frauen wurden in den Zeugenstand gerufen. Bei allen hinterließ der Angeklagte einen angenehmen, lebenserfahrenen und überzeugenden Eindruck.

Gewisse „Vorkommnisse“ ließen eine Pflegedienstleitung allerdings stutzig werden. Das Fehlen von Betäubungsmitteln auf Station, Patienten mit unerklärlichen Hämatomen und das Abschalten der Notrufklingel am Bett für Notfälle in der Nacht. Die Polizei wurde eingeschaltet, Jürgen M. S. kündigte. Andere stolperten über den Lebenslauf und das darin vorgegaukelte soziale Engagement auf der ganzen Welt – von Somalia bis St. Petersburg.

Ein Rentner wunderte sich über seltsame Blutdruck-Messwerte seiner Frau

Ein 74-jähriger Rentner, dessen pflegebedürftige Frau vom Angeklagten „behandelt“ wurde, entdeckte Diskrepanzen bei den Blutdruck-Messwerten. „Das Messgerät hat einen deutlich schlechteren Zustand angezeigt, als es tatsächlich in der Dokumentation eingetragen war“, erklärte der Senior vor Gericht. Ein Kriminalbeamter beschrieb, wie die Polizei dem 54-Jährigen auf die Spur kam und berichtete von den Ergebnissen der Hausdurchsuchung. In der Bleibe des Angeklagten – eine Ferienwohnung am Stadtrand – fanden die Ermittler gefälschte Siegel, Zeugnisse im Drucker und Bewerbungsunterlagen. „Er hatte überhaupt kein Unrechtsbewusstsein“, erinnerte sich der Polizist.

Das deckt sich auch mit dem psychiatrischen Gutachten. Der Sachverständige attestierte dem Angeklagten das Münchhausen- und Robin-Hood-Syndrom. „Er sieht sich als Hersteller von Gerechtigkeit den Armen gegenüber“, hieß es. Die nun ausgesprochene Gesamtfreiheitsstrafe beinhaltet drei Jahre Haft für einen vergleichbaren Fall in Wilhelmshaven. Außerdem muss der 54-Jährige 7330 Euro, die er als Lohn in der Betrugszeit erhielt, zurückzahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp