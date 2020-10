Wenn die Müllabfuhr nicht mehr durchkommt – dann ärgert das nicht nur die Rostocker. Die Stadtentsorgung der Hansestadt appelliert an die Autofahrer, ihre Fahrzeuge nicht in Wendekreisen oder Kurvenbereichen abzustellen, weil sie dann nicht mehr an die Tonnen herankommt. Das könnte auch noch schlimmere Konsequenzen haben.