Rostock

Auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Überseehafen und Rostock-Nord ist es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das Urlauberauto einer schwedischen Familie verunglückte beim Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug. Es gab sechs Verletzte, darunter drei Kinder.

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr ereignet. Der Fahrer eines BMW war aus bislang noch unbekannten Gründen in das Heck des Audis der schwedischen Familie gefahren. Aufgrund der hohen Aufprallwucht schleuderte das Familienauto in einen Graben. Zudem brachen die Querstreben auf dem Dach ab. Dies hatte zur Folge, dass das dort transportierte Gepäck auf die Fahrbahn fiel.

Sechs verletzte Personen

In dem Audi befanden sich neben Vater und Mutter auch drei kleine Kinder, in dem BMW lediglich der Fahrer. Alle sechs Personen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Rostocker Krankenhäuser.

Teil der Autobahn gesperrt

An der Unfallstelle kamen mehrere Krankenwagen und ein Notarzt zum Einsatz. Die Autobahnpolizei musste einen Teil der A19 sperren. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit, wie es zu dem Unglück kommen konnte, kam auch ein Dekra-Sachverständiger zum Einsatz. Dieser setzte unter anderem eine Drohne ein und fertigte Zeichnungen von der Unfallstelle an.

Von Stefan Tretropp