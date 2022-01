Rostock

Eine in einem Wald bei Kröpelin (Landkreis Rostock) verirrte Familie hat am Abend des Neujahrstages einen größeren Einsatz ausgelöst. An der Suche waren Polizei und Feuerwehr beteiligt, die Geschichte hatte ein glückliches Ende. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Mutter (29 Jahre), der Vater (43), der Sohn (11) sowie der Hund zu einem Neujahrsspaziergang am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf.

Die Familie stellte zuvor ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Nähe des Stadtholzes an der L 11 ab. Als die drei Personen und der Hund tief im Wald waren, verloren sie bei Einbruch von Dämmerung und Dunkelheit die Orientierung. Vater und Mutter nutzten die Taschenlampe an ihren Mobiltelefonen und versuchten, auf den richtigen Weg zu kommen. Doch alle hatten sich inzwischen zu sehr verirrt. Als die Akkus drohten auszugehen, rief die 29-Jährige noch einmal ihre Oma an und bat diese, den Notruf zu verständigen.

Vater, Mutter, Kind und Hund irrten stundenlang im Wald herum - die Feuerwehr musste anrücken. Quelle: Stefan Tretropp

Mit Feuerzeug auf sich aufmerksam gemacht

So kam es, dass schließlich Polizei und Feuerwehr von der Notlage im Wald erfuhren. Die Feuerwehr Kröpelin mit 22 Kameraden, ein Rettungswagen sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen eilten zum Parkplatz. Zwischenzeitlich hatte der 43-Jährige den Weg zurück zum Familienauto gefunden und traf dort auf die Rettungskräfte. Diesen schilderte er genau, wo sich seine Frau, sein Sohn und der Hund befinden. Helfer begaben sich schließlich in den Wald und suchten die restliche Familie.

Dank eines brennenden Feuerzeugs, das die Mutter in der Hand hielt, und lauter Hilferufe konnten Sohn, Mutter und Hund schließlich gefunden werden. Alle waren am Ende wohlauf. Der Einsatz ging gegen 20 Uhr glimpflich zu Ende.

Von Stefan Tretropp