Still ruht der Sildemower See. Dann knattert’s. Am Ufer taucht „ Moby Dick“ auf. „Wenn ich ihn höre, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut“, sagt Martin Düwel (37). Denn was den Namen eines weltberühmten Roman-Wals trägt, liegt ihm seit seiner Kindheit am Herzen: „ Moby“ ist sein Oldtimer-Traktor.

Den Trecker Marke Famulus, Typ RS 30, hat Martin Düwel von seinem Großvater geerbt. „Mein Opa war mir wichtig, ist aber leider 2009 überraschend gestorben. Für mich war klar, das Ding bleibt hier“, sagt Düwel und streichelt „ Mobys“ Motorhaube. Die leuchtet in sattem Grün. Davon konnte vor einigen Jahren keine Rede sein: Als Martin Düwel den Traktor übernahm, war buchstäblich der damals noch blaue Lack ab.

Schlepper mit bewegtem Leben

Schon als Kind ist Martin Düwel (l.) – hier mit einem Freund – gern mit Opa Siegfried Höft (M.) mit Traktor „Moby Dick“ gefahren. Quelle: Antje Bernstein/ Repro

Mit Anfang 30 – einem Alter, in dem andere Autos tunen oder an Mopeds rumschrauben – motzt Düwel seinen Trecker auf. Zu diesem Zeitpunkt hat „ Moby“ bereits ein bewegtes Leben als Vielzweckschlepper hinter sich.

In den 1960er-Jahren setzt eine LPG den Famulus als Ackerboliden ein, später schiebt er in Buchholz bei Ziesendorf Hänger über einen Werkstatthof. Dabei oft am Steuer: Siegfried Höft. Auch nach Feierabend geben die beiden gemeinsam Gas, beim Kartoffelnstoppeln zum Beispiel.

In den 1980ern nimmt ein Jungspund hinterm Steuer Platz: Höfts Enkel. „Seit ich damals als Bengel zum ersten Mal mitfahren durfte, bin ich verrückt danach“, erzählt Martin Düwel und lacht.

Mit Karacho um die Waschküche

Als er mit den eigenen Füßen noch nicht bis an die Pedale reichte, habe er schon Stunden vor dem Morgengrauen an Opas Bett gestanden und gedrängelt: „Aufstehen, wir wollen mit ‚ Moby‘ fahren.“ Nach der Wende habe der Großvater seinem Arbeitgeber den Famulus für eine symbolische Ablöse abgekauft. Seitdem sei er selbst so oft es ging mit dem Trecker über den Hof gebraust, so dass seine Mutter schon um die Wände ihrer Waschküche bangte, erzählt Martin Düwel.

Ein Anblick, der seinen Großvater offenbar begeisterte. Denn als dieser im Sterben lag, habe er an nichts anderes denken können, „als dass Martin den Trecker kriegt“. Das habe ihm seine Oma erzählt, erinnert sich Düwel und ist dabei den Tränen nahe.

Ein Lächeln zaubert Düwel vielen ins Gesicht, an denen er mit „ Moby“ vorbeifährt. „Die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen. Sie fühlen sich daran erinnert, wie’s früher war.“ Manchmal verursachen Famulus und Fahrer sogar einen kleinen Stau. „Beim Tüv sind sie so begeistert, wenn ich mit dem Traktor vorbeikomme.“

Nicht ohne Grund: „ Moby“ kann sich sehen lassen. Mit viel Zeit, Mühe und der Hilfe erfahrener Schrauber hat Martin Düwel dem Trecker Glanz verpasst, der den aus seinem Baujahr 1958 wohl fast noch übertreffen dürfte.

Schönheits-OP für Oldtimer

Die Restaurierung sei kompliziert gewesen, erzählt Düwel. „Vieles war total verbaut, Originalteile fehlten. Zu DDR-Zeiten ging’s eben eher um Erhaltung, nicht um schick. Wenn was kaputt war, wurde es irgendwie wieder zusammengeschweißt oder notdürftig was drangebastelt.“

Düwel ersetzte, was nicht mehr zu retten war, baute Windschutzscheibe und Dach an, ließ Lack und Getriebe erneuern. Der 40-PS-Motor sei etwas ganz Besonderes, sagt der Treckerfan stolz. „Er ist wassergekühlt und hat einen weichen Lauf. Das hört man.“

Wenn Düwel über „ Moby“ spricht, gerät er ins Schwärmen. Über Landmaschinen fachsimpeln darf der 37-Jährige auch beruflich: Als Außendienstler eines Agrarhandelsunternehmens berät er Firmen in Technikfragen. Deshalb ist er viel unterwegs. Doch wenn die Zeit es erlaubt, holt er seinen Trecker aus der Garage. „Er muss bewegt werden, und ich brauch das“, sagt der mittlerweile in Rostock lebende Düwel.

Landpartien und Waldfahrten

Zusammen schleppen die Beiden Kaminholz aus dem familieneigenen Wald, wissen sich aber auch zu amüsieren. Hochzeit, Geburtstag, Herrentag, Erntefest – bei vielen Gelegenheiten habe er den Hänger an den Trecker gekoppelt, ihn mit Freunden beladen und Gas gegeben, erzählt Martin Düwel. „Immer ein großer Spaß.“

Manchmal fragt Martin Düwel sich, was sein Opa sagen würde, wenn er ihn und „ Moby“ jetzt sehen könnte. Wahrscheinlich wäre er stolz darauf, was sein Enkel aus dem Erbstück gemacht hat und dass dessen Herz noch immer höher schlägt, wenn „ Moby“ tuckert. Das wird so bleiben, sagt Martin Düwel, lacht und gesteht: „Was soll ich machen? Es ist Liebe!“

Von Antje Bernstein