Viele Veranstaltungen wird es in diesem Jahr rund um das Thema „Jüdisches Leben“ in MV geben. Anlass ist ein bundesweites Festjahr. Noch immer haben Juden in MV mit Antisemitismus und Hass zu kämpfen. Doch für den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Rostock, Juri Rosov, zählt viel mehr das positive Engagement aus der Gesellschaft.