Rostock: Feuer im 18. Stock eines Hochhauses ausgebrochen

Rostock

Zu einem Feuerwehrgroßeinsatz ist es am Donnerstagnachmittag im Rostocker Stadtteil Evershagen gekommen. Es war kein ganz einfacher Einsatz, galt es doch, einen Wohnungsbrand im 18. Stock eines Hochhauses zu bekämpfen.

Wie Einsatzleiter Michael Allwardt sagte, lief der Notruf gegen 15 Uhr in der Leitstelle ein. Als die Feuerwehren mit mehreren Löschzügen – inklusive der Höhenrettung – am Hochhaus in der Bertolt-Brecht-Straße eintrafen, drang bereits schwarzer Qualm aus den Fenstern der Wohnung. Mit schwerem Atemschutz betraten die Feuerwehrleute das Gebäude. In der Wohnung im 18. Stock angekommen, gelang es ihnen, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen.

Anzeige

Im 18. Stock des Hochhauses hatte es einen Brand gegeben. Quelle: Stefan Tretropp

Weitere OZ+ Artikel

Wie es von Allwardt hieß, brach das Feuer in einem Raum der Wohnung aus. Personen befanden sich während des Brandes nicht in der Wohnung. Die Mieter wurden vorsorglich von Sanitätern untersucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von Stefan Tretropp