Neu Hinrichsdorf

In einem Gewerbegebiet im Rostocker Stadtteil Neu Hinrichsdorf ist es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Grund war ein Brand in einer Filteranlage einer Metallbaufirma.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Mitarbeiter sahen Flammen in der Filteranlage und verständigten den Notruf.

Einsatz unter Atemschutz

Kurz darauf traf ein Löschzug der Berufsfeuerwehr in der Gielandstraße ein. Mit Atemschutzgeräten betraten die Feuerwehrleute die Halle und konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Ursache des Brandes war offenbar ein technischer Defekt, der nun weiter untersucht wird. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch:

Von Stefan Tretropp