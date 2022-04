Rostock: Feuer in der KTV – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Rostock

Der Brand eines Sperrmüllhaufens in der Nähe eines Wohnhauses hat am Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt von Rostock geführt. Am Ende entstand ein Sachschaden von rund 60 000 Euro. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Wie die Beamten mitteilten, liefen gegen 21.30 Uhr gleich mehrere Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein. Die Hinweisgeber meldeten einen größeren, in Flammen stehenden Sperrmüllhaufen im Patriotischen Weg, nahe des Volkstheaters. Mehrere Löschzüge kamen daraufhin zum Einsatz und begannen mit der Brandbekämpfung. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits wenige Meter hoch und hatten Teile der Hausfassade erfasst. Zwei Hausaufgänge mussten evakuiert werden, verletzt wurde zum Glück aber niemand.

Nach dem Löschen des Brandes konnte das Mehrfamilienhaus wieder betreten werden. Es kam zu Beschädigungen an einer Hauswand, mehreren Fenstern sowie zwei in der Nähe parkenden Autos.

Von OZ