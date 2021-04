Rostock: Feuer in ehemaliger Schule und Flüchtlingsunterkunft

Rostock

Mit einem Großaufgebot musste die Rostocker Berufs- und Freiwillige Feuerwehr am Mittwochnachmittag in den Stadtteil Reutershagen ausrücken. Grund: In einer ehemaligen Schule, die zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, brannte es.

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 16.30 Uhr über Notruf gemeldet, dass es im Bereich der einstigen Schule in der Bonhoefferstraße zu einer starken Rauchentwicklung komme. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr eilten daraufhin nach Reutershagen. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, bestätigte sich der Brand. Aus den Fenstern der obersten Etage des Gebäudes qualmte es. Was genau brannte, konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Die Feuerwehr brachte unter anderem eine Drehleiter in Stellung, während viele weitere Fahrzeuge im näheren Umfeld in Bereitschaft blieben. Die Beamten betraten unter Atemschutz das Gebäude und begannen mit den Löscharbeiten. Die Kriminalpolizei werde im Anschluss den Brandort untersuchen, um die Ursache aufzuklären, hieß es. Zum jetzigen Stand könne nicht gesagt werden, was konkret gebrannt hat und ob dieses Feuer möglicherweise mutwillig herbeigeführt wurde.

Von Stefan Tretropp